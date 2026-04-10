Una lesión deja fuera a Lautaro en los últimos compases de la Serie A

El Inter de Milán anunció que su delantero Lautaro Martínez sufrió una nueva lesión que pone en riesgo su participación en los próximos partidos.

Durante su anterior baja por otro problema muscular, el equipo solo ganó 2 de 7 partidos, empató 3 y perdió 2.



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El club informó: «Lautaro Martínez se ha sometido hoy a pruebas clínicas y médicas en el Instituto Humanitas de Rozzano».

El club informó que sufre una leve distensión en el gemelo izquierdo y será reevaluado en los próximos días.

Según «Sky Sport Italia», estará de baja al menos dos semanas.





El capitán interista reapareció el domingo tras más de un mes de baja y marcó dos goles en la victoria 5-2 sobre la Roma.

Lautaro lidera la Serie A con 16 goles en 26 partidos.



