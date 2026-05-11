Un jugador del Ajax quiere irse: «¡Ya está harto!»

La plantilla del Ajax quiere que acabe la temporada, según Mike Verweij en el podcast «Kick-off» de De Telegraaf. El equipo rinde mal y varios jugadores sufren la dinámica del grupo.

«Klaassen, por ejemplo, ya dijo que esta es la temporada más dolorosa que ha vivido nunca», recuerda Verweij, tras la derrota del domingo ante el FC Utrecht (1-2).

«Todos ven que se ha perdido calidad en los últimos años», añade Verweij. Pim Sedee responde que el propio Klaassen es parte del problema. «En un Ajax fuerte, Klaassen nunca habría vuelto», opina Valentijn Driessen.

“Así son las cosas. No lo logró en el Everton, lo hizo bastante bien en el Werder Bremen, pero en el Inter solo se ha pasado el tiempo en el banquillo… Davy Klaassen ya no es alguien que mejore al Ajax. Ni siquiera a este Ajax”, concluye Driessen.

Verweij añade que el primer error fue armar la plantilla. «Tener muchos jugadores veteranos es un problema, y más cuando se vuelven cínicos en el banquillo».

«Al principio de la temporada también tenías a Pasveer. Toda esa composición de la plantilla en cuanto a la estructura de edades…», suspira Verweij, quien afirma que en la plantilla del Ajax sigue reinando sobre todo «mucho mal humor».

«Weghorst marcó el 1-1 contra el Utrecht, pero ya ha terminado; y si se va al FC Twente quizá juegue la fase previa de la Champions».

Tras las derrotas del Ajax y el NEC, el FC Twente ha tomado el tercer puesto de la Eredivisie. Los Tukkers aún pueden lograr un lugar en la fase previa de la Liga de Campeones pese a cerrar la temporada ante el PSV en Eindhoven.