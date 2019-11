Sale a la luz el sorprendente motivo del despido de Pochettino

Daily Mail desvela que Poche pidió cámaras para grabar sus entrenamientos y se lo prohibieron. En cambio, dieron el "OK" a grabar un documental

Siempre se llevaron de cine, hasta que un documental rompió su relación. Eso es lo que cuenta el Daily Mail, que explica que el detonante de la salida de Mauricio Pochettino del fue un documental de Amazon que el club aceptó, tras negarse a la petición de Poche de instalar cámaras para grabar los entrenamientos de la plantilla. Después de alcanzar la final de la Champions y llevar a los "Spurs" a lo más alto, Pochettino ha diso despedido fulminantemente por Daniel Levy, el propietario del club.

¿El motivo? Según el Daily Mail, Pochettino habría pedido que le instalaran un sistema de cámaras en el campo de entrenamiento para grabar las sesiones. El club se negó, alegando que eso iba a implicar un coste de unos 90.000 euros. Ese "no" irritó a Pochettino, que incluso sugirió pagar las cámaras de su bolsillo. El club insistió: "no". Sin embargo, unos días después se acordó con Amazon la grabación de un documental por 11 millones de euros. Entonces, las cámaras sí se instalaron de forma fija por todo el Enfield Training Centre..y también en el despacho de Pochettino.

El descontento de Pochettino fue progresivo. En octubre de 2019 se mostró muy descontento con el hecho de que metieran sus cámaras en las instalaciones del club. "No es fácil. Es difícil tener la cámara en mi oficina, aunque tenga un día que no estoy de buen humor" dijo, al gtiempo que argumentó "ya no soy entrenador, ahora soy como un productor. Ser entrenador, gerente y productor". Esas declaraciones no hicieron gracia en el club. Y eso, unido a un bajón en el rendimiento de la plantilla, animó a Levy a prescindir de Pochettino, según el Daily Mail.