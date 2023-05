Ultras del PSG boicotean partidos tras protestas contra Lionel Messi y Neymar

Ultras del Paris Saint-Germain prometieron boicotear todos los partidos tras las protestas contra la directiva del club, Messi y Neymar.

Aficionados descontentos con la directiva del club.

También han tenido problemas con los jugadores.

No asistirán a los próximos partidos.

Los seguidores descontentos dieron a conocer sus sentimientos inmediatamente después de la decisión de suspender al siete veces ganador del Balón de Oro Messi luego de su viaje no autorizado a Arabia Saudita. Messi no firmará un nuevo contrato en el Parque de los Príncipes, después de haber visto cuestionado su compromiso con la causa durante un período de dos años en Francia, mientras que el delantero brasileño Neymar también atrajo la atención no deseada de los fanáticos durante otra campaña afectada por lesiones.

El Collectif Ultras Paris (CUP) ha tenido suficiente, diciendo en un comunicado publicado en sus plataformas de redes sociales: "Al final de la reunión entre la dirección del club y los líderes del Collectif Ultras Paris, la oficina de la CUP decidió cesar por completo nuestras actividades. Por lo tanto, ya no estaremos presentes en el Parc des Princes o en movimiento. Los últimos acontecimientos en el estado de nuestras relaciones comunes con la dirección nos llevan a creer que esta es la mejor y única solución que puede preservar un futuro común. Estamos esperando respuestas claras del club en varios puntos para posiblemente revisar nuestras posiciones”.

El grupo ultras no asistirá a los partidos de hombres o mujeres después de formar parte de las protestas contra el presidente Nasser Al Khelaifi y miembros destacados del personal de juego del club frente a su sede en Boulogne-Billancourt la semana pasada.

Los seguidores del PSG se han mostrado en desacuerdo con el desempeño de ciertos jugadores, especialmente aquellos que sienten que no están dando todo por el club, mientras que se ha expresado su oposición a los supuestos planes en nombre de la junta para adquirir el Stade de France, en lugar de financiar mejoras para Parque de los Príncipes.