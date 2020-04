Trincao: "Tengo muchas ganas de conocer a Messi"

El primer fichaje de la próxima temporada del Barcelona se muestra encantado a los medios del club y afirma que no ve la hora de arrancar en azulgrana

Francisco Trincao, el primer fichaje del de cara a la próxima temporada, atendió a los medios oficiales del club desde su casa, donde se encuentra confinado como medida para frenar el contagio del CoVid-19. El todavía jugador del Sporting de Braga aprovechó para expresar que "tengo muchas ganas de conocer a Messi y al resto de jugadores porque son los mejores del mundo".

En esta línea, el extremo portugués, admitió que "mi familia está orgullosa de que pueda jugar con Messi porque estamos hablando del mejor del mundo". De hecho, incluso ha intercambiado mensajes con algún que otro jugador de la actual plantilla azulgrana. "Hablé con Griezmann, que me mandó un mensaje y me dijo 'Vamos, carallo'".

Más equipos

Trincao, de sólo diecinueve años, afirmó que "mi estilo de juego casa muy bien con el del Barça" y reconoció que, además, "de pequeño veía sus partidos". Igualmente, también desveló que "Abel Ruiz -cedido por el Barcelona al Sporting- me habló de la ciudad y de los compañeros, me dijo que sea yo mismo, que saldrá bien". Por este motivo "hago clases de castellano dos veces por semana desde enero", cuando se produció el fichaje, que no será efectivo hasta que concluya la presente temporada.

El flamante primer fichaje del próximo BArcelona se define como un jugador "fuerte en el uno contra uno" y que pretende "aportar mi magia y mi juventud". De hecho, demostró que no siente la presión al afirmar que "puedo hacer lo mismo en el Barça como en el Braga". En cuanto a su juventud explicó que "llevo nuevo años en el Sporting, he aprendido muchas cosas y en estos momentos trabajar y lograr mis objetivos".

A la espera de enfundarse la casaca azulgrana por primera vez en un partido oficial sí tiene claro que "fue un orgullo la llamada del club, estoy con muchas ganas de vestir la mejor camiseta del mundo. Tengo muchas ganas de conocer a los jugadores".