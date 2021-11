Tres puntos vitales antes de Xavi

El Barcelona prepara un cambio de vida que será una realidad este sábado por la tarde, una vez Alejandro José Hernández Hernández pite el final del partido en Balaídos (16:15h, Movistar LaLiga). Inmediatamente, el Barça mudará la piel. Se quitará las malas vibraciones de su pasado más reciente y buscará una nueva felicidad con la llegada de Xavi Hernández, convertido en prácticamente el mesías salvador después de dos temporadas deambulando por la cornisa y de caer, finalmente, por un precipicio que ha dejado al club gravemente herido.

El fichaje de Xavi ilusiona al barcelonismo. Irremediablemente, al socio le viene a la cabeza la imagen de Pep Guardiola, el capitán que se marchó siendo una leyenda y que volvió para llevar a la excelencia el fútbol de su maestro Johan Cruyff sin una larga experiencia como entrenador. Lo hizo siete años después de despedirse como jugador. Xavi vuelve a casa tras seis años en Qatar y habiendo dirigo al Al Sadd, que no vendría a ser una potencia en la élite del fútbol. El trayecto hasta el banquillo del Camp Nou es similar y por ello se les compara, siendo Xavi además un radical del estilo cruyffista.

Pero antes de la presentación del nuevo técnico el lunes, el Barça tiene un compromiso este sábado en Vigo. El último baile de Sergi Barjuan que, convertido en un hombre de club, ha sabido conducir la transición en un momento deportivamente muy delicado. La victoria en Kiev ante el Dinamo era su mayor reto y consiguió, con fútbol pese a la falta de gol, salvar la vida de un equipo que jugaba peligrosamente con la eliminación en la Champions League.

En la previa del día X, a Sergi le cae el último compromiso. Y no es una plaza fácil pese a la situación en Liga del Celta -decimosexto-, ya que Balaídos es el estadio donde más derrotas ha sufrido el Barça en los últimos seis años. Además, a Barjuan se le acumularon más bajas. El de Les Franqueses deberá buscar la solución a un once en el que no podrá contar con Dest, Piqué, Sergi Roberto, Pedri, Dembélé y el Kun Agüero. Tampoco Neto, el portero suplente, estará en Balaídos por un proceso febril. El reto vuelve a ser de nota, pero ya no habrá más. A partir de hoy, el primer equipo masculino del Barcelona llevará el sello de Xavi Hernández.