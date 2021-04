De titulares a suplentes: ¿qué lugar tienen los jugadores que recupera Boca?

El triunfo ante Santos no fue la única buena noticia para Russo: Andrada, Zambrano, Rojo, Campuzano y Cardona volvieron al trabajo. Pero, ¿para qué?

El triunfo ante Santos y el buen rendimiento mostrado en el inicio de la Copa Libertadores, y en las últimas fechas de la Copa de la Liga Profesional, no fueron las únicas buenas noticias para Miguel Ángel Russo: a la paz que reina en Boca, un clima poco habitual, se suma el regreso de casi la totalidad del plantel en un momento en donde la carga física estará al límite. Esteban Andrada, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Jorman Campuzano y Edwin Cardona volvieron a entrenarse a lo largo de estos días tras dar positivo de coronavirus y estarán nuevamente a disposición. Pero no necesariamente entre los once.

Alan Varela, Cristian Medina y Agustín Almendra se posicionaron inamovibles y desde adentro del club aseguran que su juventud les permite jugar más de una vez por semana. "Tienen 20 años. Si no pueden ahora, ¿cuándo?", expresan quienes están cerca del plantel. En algún momento, sin embargo, deberán descansar y será la gestión de la rotación en donde habrá que poner el foco. En clave binaria, ¿quiénes son los "titulares" y quiénes los "suplentes"?

🎥 ¡Sin descanso! #Boca se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza y ya piensa en lo que viene. Próxima parada: Lanús, el domingo a las 10, en la Bombonera. 🔂⚽ #VamosBoca 👊 pic.twitter.com/qlnWI441WA — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 28, 2021

Russo tiene algo en claro: los juveniles aportan un dinamismo en el mediocampo que no puede tener con Campuzano y Cardona, especialmente si, además, está Carlos Tevez. En ese sentido, quien más terreno perdió fue el volante central , hoy más afuera que adentro gracias al presente de Varela. Y la gran incógnita que queda en el aire es si Edwin tiene lugar en este estilo ofensivo directo, que ya no lo extraña como antes. Habrá que probarlo, por supuesto.

A su vez, Carlos Izquierdoz y Lisandro López volvieron a ganarse en cancha los puestos que nunca deberían haber perdido. Es cierto que la tentación de tener a un hombre de jerarquía como Marcos Rojo es grande, pero Carlos Zambrano nunca demostró estar a la altura de las necesidades defensivas, más allá de tener -apenas- mejor pie para dar salida con posesión. La línea de tres, la nueva moda del fútbol mundial, se presenta, entonces, como la única alternativa para incluir al ex-Manchester United, liberar a los laterales y darle mayor cobertura al trío del medio.

Si bien la mano del entrenador quedó a la vista en estos últimos partidos, hay una circunstancia que no se puede obviar: los cambios fueron producto de la obligación y no de la elección. Tener opciones siempre es un problema positivo, pero la decisión que tome el cuerpo técnico para lo que se viene será bisagra y demostará cuál es el equipo sobre el cual quiere construir confianza.