Tijjani Reijnders: 'El camino que estoy siguiendo es exactamente como debería ser'

Hace apenas dos años, Tijjani Reijnders jugaba en el AZ Alkmaar. Hoy, está a punto de concretarse un traspaso de ensueño al Manchester City. Su carrera ha dado un giro vertiginoso y, desde entonces, todo ha sido un torbellino.

La mañana del miércoles, en Zeist, el mediocampista neerlandés de 26 años habló con la prensa sobre su posible llegada a los Citizens, su temporada más reciente con el AC Milan y los compromisos venideros con la selección de Países Bajos. “Tuve que esperar mucho en el AZ, pero siempre he pensado que el camino que sigo es el que debo recorrer. Estoy transitando ese camino con calma”, compartió.

Miércoles, 10:50 a.m. Reijnders, de buen ánimo como es habitual, se sienta en una mesa redonda con varios medios, entre ellos GOAL. El jugador nacido en Zwolle es hoy uno de los nombres más comentados del mercado de fichajes. Según fuentes cercanas, el Manchester City estaría cerca de ficharlo por una cifra cercana a los 70 millones de euros, tras su destacado paso por el Milan, donde recaló precisamente tras su etapa en AZ.

“¿Si ya hay un acuerdo personal? Aún faltan algunos detalles por cerrar. Es cuestión de esperar”, comentó con cautela. “No puedo decir mucho más. Sigo siendo jugador del Milan y debo respetarlo. Estoy a la espera de lo que decidan los clubes”.

La posible llegada de Reijnders al equipo de Pep Guardiola no sorprende. En sus dos temporadas con el Milan, el mediocampista ha demostrado regularidad, calidad y una capacidad física destacable. “Creo que soy un mediocampista moderno, de área a área, justo lo que se necesita en el fútbol actual. Además, siempre estoy en forma, lo cual es una gran ventaja. Por suerte nunca he tenido lesiones importantes, y espero seguir así mucho tiempo”.

AFP

Reijnders creció admirando a Kevin De Bruyne, uno de los mediocampistas más brillantes del mundo en la última década. Sin embargo, todo indica que el belga ya disputó su último partido con el Manchester City, por lo que el neerlandés no podrá compartir vestuario con él en el Etihad Stadium. “Aprendí mucho observando cómo escanea el campo antes de recibir el balón”, confesó.

“Mi padre me lo señaló y, desde entonces, comencé a prestarle verdadera atención. Si miras hacia adelante antes de tener el balón, te das mucho más tiempo para decidir. Ahora aplico eso en cada partido. De Bruyne es un jugador enorme. Cuando ves jugar al City, creo que es el primer futbolista que llama la atención”.

Ahora, todo apunta a que Reijnders podría convertirse en su sucesor en el conjunto de Guardiola. ¿Le preocupa perder libertad en su estilo bajo la exigente dirección del técnico catalán? “Tendremos que esperar y ver si eso ocurre. Siempre hay margen para el desarrollo, en todos los aspectos, especialmente siendo mediocampista. Hay tantas cosas que uno puede seguir perfeccionando. Si se concreta el traspaso, creo que puedo convertirme en un jugador más completo allí”.

Pese a los constantes rumores sobre su futuro, Reijnders asegura que logra mantenerse enfocado. “En cuanto me pongo el chándal de la Oranje y piso el campo, cambio el chip inmediatamente. Estoy concentrado en la selección”, dijo. “Mi padre es mi representante y ha sabido mantenerme al margen de todo. Hasta ahora ha funcionado muy bien. ¿Si está ocupado? Hoy no he hablado con él... tal vez me entere de algo después del entrenamiento”.

Getty Images

Tijjani Reijnders ha construido su carrera paso a paso, con paciencia y visión. El mediocampista neerlandés tuvo un breve paso a préstamo por el RKC Waalwijk antes de consolidarse como pieza clave en el AZ Alkmaar. Luego dio el salto al AC Milan, donde brilló como una de las revelaciones de la Serie A. Ahora, todo indica que su llegada a la élite absoluta del fútbol mundial está más cerca que nunca.

“Tuve que esperar mucho tiempo en el AZ, pero siempre he pensado que el camino que sigo es el que debía tomar. Lo estoy recorriendo con calma”, comenta Reijnders, con una sonrisa. “Mi esposa suele decirme: ‘¡Como tu gran momento llegó más tarde, vas a poder jugar a este nivel durante más tiempo!’”.

A pesar de los constantes rumores sobre su inminente salida, el jugador aún no ha tenido contacto directo con la directiva del Milan sobre el tema. “Estoy seguro de que mi padre ya habló con ellos, pero personalmente no he discutido nada. Estábamos cerrando la temporada y eso era mi prioridad. También teníamos la final de copa por disputar. Lamentablemente, la campaña no fue como esperábamos, pero uno siempre quiere terminar lo mejor posible”.

Y es que el Milan ha vivido un año complicado: terminó octavo en la Serie A, perdió la final de copa ante el Bologna, quedó fuera de la Champions League a manos del Feyenoord y recientemente se despidió de su entrenador, Sérgio Conceição. Aun así, Reijnders fue de los pocos que lograron destacar a nivel individual: disputó 54 partidos, marcó 15 goles y dio 5 asistencias.

¿Cuál es su secreto para mantener ese rendimiento? Él lo tiene claro: “Comer bien. Ese es el truco”, bromea. “El arroz frito de mi madre hace maravillas. Además, escucho mucho a mi cuerpo y pongo atención a lo que necesita antes y después de cada partido. Espero que eso siga funcionando el mayor tiempo posible. Esta temporada fue más exigente mentalmente, pero físicamente siempre me sentí en forma cuando me tocó estar en el once inicial. Nunca tuve problemas”.

Por ahora, Reijnders está totalmente enfocado en los próximos compromisos con la selección de Países Bajos. Lo que venga después, incluso el Manchester City, tendrá que esperar. “El nivel aquí es altísimo. Casi todos juegan en clubes top o muy cerca de la cima en Europa. Eso dice mucho sobre la calidad de este grupo. Creo que lo demostramos claramente en los partidos ante España”, concluyó.

Getty Images

El doble enfrentamiento ante España en marzo marcó un punto de inflexión para la Selección de Países Bajos, según Tijjani Reijnders. A pesar de la eliminación por penales, el mediocampista extrae aprendizajes clave.

“Claro que fue una lástima perder ese partido en penales, pero el hecho de que hayamos hecho una actuación tan sólida contra España, que para muchos es la favorita número uno, debe convertirse en la norma”, asegura. “Cuando ves la calidad que tenemos en este equipo, debería ser algo habitual. Ese partido nos dio mucha confianza, y ahora nos toca a nosotros demostrarlo nuevamente en los próximos compromisos”.

Durante la actual Fecha FIFA, Países Bajos enfrentará a Finlandia como visitante y a Malta en casa, dos partidos clave para consolidar el crecimiento del grupo. Reijnders, sin embargo, advierte:

“No podemos subestimar a nadie. Tenemos que demostrar que podemos jugar tan bien como lo hicimos ante España. A veces, eso resulta incluso más complicado contra selecciones como estas, pero es cuando más concentrados debemos estar. Hay que encarar esos encuentros con la misma mentalidad. El objetivo es claro: sacar seis puntos de seis”.

Con la mira puesta en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, Reijnders no oculta su ambición: sueña con estar en la próxima gran cita, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

“¿Dónde estaba durante Qatar 2022? Vi el Mundial desde el sofá, con mi cuñado, mi esposa y su hermana”, recuerda. “¿Si en ese momento imaginaba ser parte importante del siguiente torneo? Bueno, la verdad… en secreto ya tenía un plan. Quería estar en el próximo Mundial. Espero que eso se haga realidad”.