El astro argentino conquista el galardón por séptima vez en su carrera, esta vez luego de ganar la Copa del Mundo en Qatar.

Este lunes 27 de febrero ha tenido lugar la gala The Best de la FIFA en la cual el mayor organismo del fútbol ha premiado a los mejores futbolistas del año 2022. Sin duda, el galardón más esperado era el The Best a mejor jugador del 2022.

The Best: Lionel Messi, elegido como el mejor jugador del 2022

Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi ha sido escogido como mejor jugador de la FIFA por séptima vez en su carrera deportiva. Es cierto que el premio 'The Best' solo lo ha conquistado en dos ocasiones contando con esta (2019 y 2022), pero Messi fue elegido también mejor jugador de la FIFA en 2009 y luego ganó el FIFA Balón de Oro, premio que durante seis años fusionó el premio de la FIFA y el Balón de Oro, en cuatro ocasiones (2010, 2011, 2012 y 2015).

Esta es la primera vez que el argentino consigue un galardón individual siendo futbolista del PSG durante todo el año, pues en 2021 ganó el Balón de Oro, pero la mayor parte de la temporada militó en el Barcelona.

Sin duda, el principal motivo por el que Messi ha conquistado el The Best de la FIFA se debe a su excelsa actuación en el Mundial de Qatar. El argentino fue el mejor jugador del torneo y guió a Argentina a su tercer título, el primero desde 1986.

Messi cuajó un Mundial absolutamente extraordinario y fue el segundo máximo goleador del torneo con siete goles, dos de ellos en la final ante Francia. Solo Kylian Mbappé, con ocho tantos, pudo superar su registro goleador en Qatar.

En total, Messi ha marcado entre el PSG y Argentina 34 goles y ha repartido 30 asistencias en este 2022. Es decir, ha participado en un total de 64 goles, una cifra realmente sensacional para un jugador que este próximo mes de junio cumplirá 36 años.