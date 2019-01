Tevez apuntó y disparó contra Guillermo: "Si él seguía, yo me hubiera ido"

El Apache reconoció las grandes diferencias con el exentrenador de Boca y manifestó su molestia por no haber sido tenido en cuenta el último semestre.

Carlos Tevez nunca fue del gusto de Guillermo Barros Schelotto y Guillermo Barros Schelotto nunca fue del gusto de Carlos Tevez. Las diferencias en Boca entre los ídolos, uno como jugador y otro como entrenador, siempre existieron pero se mantuvieron en silencio hasta hoy, que el Apache decidió disparar contra el ahora DT de Los Ángels Galaxy.

En declaraciones al programa No Todo Pasa, Carlitos fue concreto: "Si Guillermo seguía en Boca, yo no seguía, me hubiera ido", aseguró, para luego agregar que "hubo muchas faltas de respeto, yo estoy en el club que amo y soportaba cosas que en otro momento no iba a permitir, para no entrar en conflicto me comí muchas cosas".

A lo largo de la charla, Tevez reconoció que su situación parecía sentenciada con la llegada de Mauro Zárate, al explicar que "si hay un jugador que es ídolo del club, traes a alguien para reemplazarlo y al primer partido lo mandás al banco, es una señal de que no te quieren. Yo sabía que la llegada de Zárate era para sacarme a mí".

El artículo sigue a continuación

Buscando las razones de estas diferencias, el Apache puso la lupa sobre su salida a China: "No sé si lo toleró o no", destacó, agregando que si no fuera por la mediación de Angelici, difícilmente hubiera regresado. "Sentía que haga lo que haga, con Guillermo no iba a jugar nunca", completó.

Para cerrar el conflicto, calificó el ciclo de Guillermo Barros Schelotto como "muy bueno", más allá de su situación personal. "Salimos bicampeones, después semifinal y final de la Copa, en el fútbol ganás y perdés. Fue uno de los mejores entrenadores, después podés estar de acuerdo o no con sus manejos".

Por último llenó de elogios a Gustavo Alfaro, al subrayar que "está tratando de devolverme esa alegría para volver a jugar y sentirme importante. Hace dos años que vengo tratando esa pelea interna que tengo".