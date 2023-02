"Tener a Ancelotti en el Everton fue increíble para el perfil del club"

Baz Cass, presentador del programa referencia para los aficionados del Everton, Toffee TV, nos cuenta lo que significó Ancelotti para el conjunto blue

Carlo Ancelotti apenas estuvo temporada y media en el Everton pero está claro que dejó huella. Si hay alguien que puede hablar de ello es Baz Cass, presentador y director de Toffee TV, el programa referencia de los aficionados del Everton. "Fue increíble tener a Carlo Ancelotti como entrenador del Everton. Es un icono del fútbol, un entrenador tremendo, pero sólo lo tuvimos unos tres meses antes de que llegara el COVID y todo se convirtiera en una serie de televisión, porque teníamos que ver todos los partidos en casa. Pero tenerlo como manager fue increíble. Fue increíble para el perfil del club".

Para Baz, la figura de Ancelotti fue muy relevante y lo habría sido mucho más de haber continuado en el club e Merseyside. "Creo que Carlo ha sido uno de los entrenadores más populares del Everton, y si hubiera estado en el club durante siete años, creo que Carlo habría sido tranquilamente el entrenador más popular del Everton en ese tiempo, ya que es el único entrenador que se ha ido. No creo que le hubieran despedido, no creo que ningún aficionado del Everton quisiera que Carlo se fuera, pero obviamente cuando el Real Madrid te llama y te dicen que vengas es difícil decir que no".

Y desde luego, cuando se pregunta qué es lo que más se puede destacar de su estancia en el club, apenas hay dudas. "Con lo que Carlo consiguió que todos los aficionados del Everton estuvieran encantados fue la gran victoria en el derby en Anfield contra el Liverpool, el único entrenador en 24 años que ha ganado en Anfield. Y, te puedes imaginar, fue un día tremendo, tremendo, algo por lo que continuamos sonriendo a día de hoy. Creo que si su estancia en el Everton se hubiese prolongado, estaba capacitado para devolver al Everton a Europa".

Porque Carlo te gana con lo que consigue dentro del campo, pero también con su manera de ser tan cercana. "Una anécdota divertida es que se fue de compras en un lugar llamado Bootle donde no creo que ningún entrenador del Everton haya ido en los últimos 50 años. Creo que él es el único que ha estado esa pequeña parte de Liverpool y él se detuvo y se fue de compras allí y dejó sorprendido a la mayoría de los aficionados del Everton que nuestro entrenador estaba por aquel lugar llamado Bootle. Creo que Carlo es simplemente una persona normal con los pies en la tierra".

Por último, el recuerdo de la familia Ancelotti es tan bueno que no extraña para nada que en el futuro su hijo pueda tomar el testigo de su padre. "Creo que Davide Ancelotti obviamente tiene afinidad con el Everton, pasó 18 meses aquí con su padre. Acaba de renovar nuestra casa junto al maestro durante casi dos años cuando llegó la llamada del Real Madrid. Así que obviamente nos gusta la idea. Es joven. Creo que tiene solo 34 o 35. Un entrenador muy, muy joven. Así que es algo que se puede acabar sucediendo. Absolutamente".