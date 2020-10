Tecatito Corona y su falta de efectividad: un diagnóstico errado

Contrario a lo que sostiene el propio jugador y el Tata Martino, el extremo cuenta con un gran promedio: necesita tres remates para marcar un gol.

Por derecha. Por izquierda. Desborde por la banda. Diagonal hacia el centro. Cambio de ritmo. Juego de piernas. Todos esos fueron los trazos del mejor artista de la Selección mexicana en los amistosos de la reciente Fecha FIFA: Tecatito Corona, quien hizo de la cancha del Johan Cruyff Arena un enorme lienzo de 105 x 68 metros.

El crack del Porto vive el mejor momento de su carrera. Ya no es como lateral o como extremo. Su posición es lo menos importante, porque ahora le basta con su presencia en el campo para romperla. Pero esa satisfacción que produce verlo haciendo de las suyas siempre resulta incompleta. Algo le falta para dar el salto. Le falta gol.

Corona lo reconoce abiertamente: debe mejorar su producción goleadora. Y para ello considera que tiene que ser mucho más contundente de cara al arco. "Creo que lo que me falta es el gol, tengo que ser más efectivo en el último tercio, definir, pero eso me lo va a dar el trabajo. A lo que he llegado ahora es trabajando", comentó.

Es la misma lectura hace el Tata Martino, director técnico de la Selección mexicana que quedó complacido con la actuación del extremo en la victoria contra . "Lo que le dije a Jesús acabando el juego, es que si hiciera goles, hablaríamos de algo terriblemente superior", aseguró el argentino en conferencia de prensa.

Sin embargo, tanto Corona como Martino hacen un diagnóstico errado de la situación. El problema de Tecatito no es una cuestión de efectividad, pues el mexicano cuenta con muy buenos números que reflejan su contundencia: promedia un gol cada tres remates. Ni Lionel Messi, que hizo un gol cada cinco tiros en la 2019-20.

La razón de la poca producción goleadora del mexicano es su exceso de compañerismo. El ex Rayados debe cambiar un poco esa mentalidad de siempre buscar la asistencia y ser un poco más egoísta, en el buen sentido. Hay situaciones que desperdicia por esa ausencia de convicción para buscar el gol por su propia cuenta.

Atreverse un poco más. Rematar con mayor frecuencia. Orientar los desbordes hacia dentro para quedar en buena posición de remate y no tanto hacia fuera, como suele hacerlo para buscar un compañero con un centro al área. Son estos pequeños detalles los que separan a Tecatito de ser un jugador de élite. La efectivdad la tiene.