Sturm Graz vs. Estrella Roja, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la 6ª jornada de la fase de grupos de la Europa League, Sturm Graz se enfrenta a Estrella Roja de Belgrado. El inicio del encuentro entre los austriacos y los serbios es a las 18:45 horas (tiempo de Españ) en la Merkur Arena de Graz.

Cómo ver Sturm Graz vs Estrella Roja, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 9, mientras que en México no hay señal confirmada, de manera que recomendamos NordVPN.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Sturm Graz vs. Estrella Roja de Belgrado: Hora de inicio

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Merkur Arena.

México: 11:45 horas

Argentina: 14:45 horas

Estados Unidos: 12:45 horas (tiempo del este)

Sturm Graz vs. Estrella Roja de Belgrado: Alineaciones

Sturm Graz contra R.S. Belgrado alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager Jürgen Säumel Alineación probable Suplentes Manager V. Milojevic

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Sturm Graz vs. Estrella Roja de Belgrado: Forma

Sturm Graz vs. Estrella Roja de Belgrado: Balance enfrentamientos directos

SGR Último partidos ZVE 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Sturm Graz 1 - 1 R.S. Belgrado 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Sturm Graz vs. Estrella Roja de Belgrado: Las clasificaciones

