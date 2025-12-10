Sturm Graz vs. Estrella Roja, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la 6ª jornada de la fase de grupos de la Europa League, Sturm Graz se enfrenta a Estrella Roja de Belgrado. El inicio del encuentro entre los austriacos y los serbios es a las 18:45 horas (tiempo de Españ) en la Merkur Arena de Graz.
Cómo ver Sturm Graz vs Estrella Roja, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
|Disney+
|Ver aquí
|Movistar+
|Ver aquí
El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 9, mientras que en México no hay señal confirmada, de manera que recomendamos NordVPN.
En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.
Sturm Graz vs. Estrella Roja de Belgrado: Hora de inicio
El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Merkur Arena.
- México: 11:45 horas
- Argentina: 14:45 horas
- Estados Unidos: 12:45 horas (tiempo del este)