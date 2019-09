Sonrisas y lágrimas a prueba en el Signal Iduna Park

El Dortmund es el equipo con más goles de la Bundesliga y hoy pone a prueba a la defensa azulgrana, todavía endeble.

EDITORIAL

Hoy el regresa a la y, de alguna forma, se lo toma como el estudiante que afronta los examenes de recuperación tras asegurar que se sabía la lección para luego recoger calabazas en Anfield. El examen será largo, durará si todo va bien hasta finales de mayo, cuando se disputará la final de la Champions League, el gran objetivo del Barcelona de Ernesto Valverde y Leo Messi, ya recuperado para retomar su liderazgo al frente del equipo. Pero la gran asignatura pendiente del Barcelona sigue siendo la defensa, no en vano es la peor de la mitad alta de la Liga con siete goles encajados en apenas cuatro partidos.

Son demasiados para encarar la Champions League con las garantías que pretende cualquier aspirante a campeón. Cabe no olvidar cómo el es el equipo más goleador de la con 13 goles en tan solo 4 duelos. Es un rendimiento que incluso supera el poderío ofensivo del Barcelona, capaz de marcar 12 goles en los mismos 4 partidos de Liga a pesar de no haber podido contar con Ousmane Dembélé, Luis Suárez y Leo Messi, que ni siquiera ha debutado esta temporada. De alguna forma es la defensa lo que está condenando al equipo.

"Lo sabemos y queremos mejorar" dijo Marc-André Ter Stegen en la previa. Hasta la fecha el equipo se ha mostrado muy agresivo como local pero excesivamente endeble en todos los aspectos cuando ha jugado lejos del Camp Nou, de ahí que el partido de hoy tenga su miga, pues un Barcelona que no carbura a domicilio, especialmente en cuanto a lo defensivo, visita al equipo más poderoso, ofensivamente hablando, del campeonato alemán. El Dortmund, además, suele ser fuerte en su estadio. En toda la temporada pasada concedió apenas 1 derrota y 3 empates en el Signal Iduna Park y el propio entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ya destacó que lo más peligroso de este escenario es "la comunión entre la afición y la grada", uno de los elementos que condenó a su equipo en Anfield hace pocos meses.

Los jugadores aseguran que "las lecciones están bien aprendidas" según dijo Ter Stegen pero también decían lo mismo tras y ello no evitó que sucediera lo de Anfield. Obviamente esta vez no es ninguna eliminatoria y hay cierto margen de error, aunque poco tratándose del grupo de la muerte. "Cualquier pequeño error te puede dejar fuera" recuerda Valverde mientras el Barcelona no ha logrado dejar la puerta a cero ni una sola vez esta temporada. Hoy es el mejor día para demostrar que el buen hacer del pasado sábado ante el sigue su camino. Y, si no lo hiciera, por lo menos Messi estará en el banquillo para darle la vuelta a cualquier contratiempo. Se trata de lograr que las sonrisas del sábado no sean las lágrimas de hoy, en definitiva.