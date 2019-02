Solari entra en territorio Zidane

El argentino debuta en eliminatorias de Champions League, el entorno donde el Real Madrid arrasó las últimas tres temporadas

OPINIÓN

“Aspiro a que mañana hagamos un partido igual de serio que el que hicimos hace dos días. Esa es mi aspiración”. Quien habla no es otro que Santiago Solari este martes cuando en rueda de prensa le preguntaban que si, al visitar un estadio que es templo del madridismo, no se embarga por la aspiración de poder dejar su sello en la historia del Real Madrid. Traducida esta secuencia a un lenguaje más llano: Solari no quiere ni oír hablar del futuro. Nunca ha querido hacerlo. Aunque, eso sí, el futuro abre sus puertas frente a las narices de Solari sin remedio. Y tiene forma de Orejona.

Es el sino del Real Madrid. Un club que vive únicamente por y para los éxitos. Donde no vale ser sobresaliente, sino excelente. Donde se olvida pronto un partido, un resultado, un estilo o una temporada entera en cuanto la diosa Cibeles se enfunda la bandera madridista en primavera. Los títulos lo significan y lo justifican todo. Y Solari entra este miércoles en el territorio donde se juega la copa más deseada por el madridismo: la Champions League.

El técnico argentino ya dirigió al Real Madrid en las tres últimas jornadas de la fase de grupos (ante Roma, Viktoria Plzen y CSKA), pero lo que está por venir son palabras mayores ya: las eliminatorias. La fase del rompe-paga. Un entorno en el que, además, este equipo se maneja como pez en el agua en los últimos años. No obstante, Zidane abandonó el banquillo merengue sin haber perdido ni una sola eliminatoria en Champions durante tres temporadas consecutivas.

Roma, Wolfsburgo, Manchester City y Atlético; Nápoles, Bayern Múnich, Atlético y Juventus; PSG, Juventus, Bayern Múnich y Liverpool. En esas doce eliminatorias europeas fue donde Zidane forjó su leyenda desde el banquillo del Real Madrid. Importó poco la distancia con el campeón en dos de las tres Ligas disputadas, así como las eliminaciones en Copa del Rey. La Champions League lo suple todo para el Real Madrid. Solari sigue vivo en las tres competiciones, pero concretamente en Europa tiene el listón muy alto. Imposible de superarlo, de hecho. Pero a su vez, también sabe ya de antemano cómo puede dejar su sello en la historia del club blanco. Aunque no quiera ni oír hablar de ello.