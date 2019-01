Solari da descanso a Ramos y Modric ante el Leganés

El entrenador argentino ha llamado a Altube, Javi Sánchez, Jaume y Cristo.

El Real Madrid ha facilitado la convocatoria de la vuelta de octavos de final ante el Leganés. Los blancos llegan a Butarque con la ventaja del 3-0 de la ida.

Destacan las bajas de Ramos y Modric, por descanso, además de Kiko Casilla, cuya marcha al Leeds está en camino, como hemos anunciado en Goal.

Por otro lado han entrado en la convocatoria Altube, Javi Sánchez, Jaume y Cristo.

Pese a las bajas, la titularidad de Isco no está garantizada. El once podría ser el formado por Navas en la portería, la defensa contaría con Odriozola, Nacho Fernández, el canterano Javi Sánchez –que entrenó este martes con el primer equipo-, y Marcelo o Reguilón para el flanco izquierdo. Aunque es en la línea de ataque donde el puzzle de piezas afecta directamente a las opciones de Isco. De la primera plantilla hay ocho jugadores para seis puestos: Casemiro, Modric, Isco, Ceballos, Valverde, Brahim, Lucas y Vinicius que son nueve futbolistas contando con el delantero del Castilla, Cristo. Aun con el descanso asegurado a Modric, Isco todavía no tiene asegurado su puesto.