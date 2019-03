Simeone y su zona de confort

Respuesta a la Carta al Director de Filippo Maria Ricci, Corresponsal en España de la Gazzetta dello Sport

Querido Filippo,

Respondo impulsado por tu reciente reflexión acerca del Atlético de Madrid y la ausencia de crítica que expones en tu carta. Coincido: todo se mide en latidos, corazones y huevos. Si se ponen, bien. Si no se ponen, como en Turín, mal. No sé si es malo o bueno, pero es así. Ser campeón no es una meta, sino una actitud. No se pretende que el aficionado renuncie al Cholo, pero obviar qué era el Atleti antes de Simeone y qué es ahora, es un atentado al sentido común. Nadie vive del pasado, pero ¿quién no estaría agradecido por comer caliente cuando antes ni comía? Aludes a la ausencia de un discurso exigente, a los fichajes que han llegado y relatas que Simeone es el entrenador mejor pagado, cuando no ha evolucionado. Que hay que invitarlo a salir de su amplísima zona de confort. Y ahí es donde comienza esta humilde réplica.

A los que hay que invitar a salir de su gigantesca zona de confort es a los que nunca escuchan cuando el Cholo habla, a los que llevan años esperando que Simeone se despeñe porque no les concede entrevistas y a aquellos que juzgan al Atleti como si fuera el Madrid o el Barça, cuando no lo es, no lo ha sido y no lo será. Hay que invitar al personal a abandonar los lugares comunes: nadie es menos atlético o periodista por criticar a Simeone. Ahora bien, que el periodismo español le hable de exigencia al Cholo es hablarle a Nacho Vidal de porno. Hablamos de un tipo que ha ganado siete títulos en siete temporadas, que se ha hecho hueco en el imperio del Madrid-Barça, que les ha competido y hasta ganado con la mitad de dinero y que, de postre, dijo que para él, era un fracaso perder en Milán ante un equipo que tiene más Copas de Europa que Ligas el Atleti.

Hay que invitar al periodismo nacional – no al foráneo, más respetuoso-, a salir de su zona de confort del Madrid-Barça, para que cumpla su deber de informar quién es el culpable de que Atleti haya multiplicado su presupuesto por cuatro en vez de poner a caldo a quien obró ese milagro dando vuelta al club como un calcetín. Hay que invitar a salir de su zona de confort a algunos personajes que se llenan la boca de repetir exigencia y fracaso cuando hablan del Atleti, cuando ellos son los primeros que conceden más presencia y minutos a cualquier pedo, blanco o azulgrana, antes que al Atleti. Que el Atleti no compita en Turín es un fracaso. Que esta gente habla de fracaso ahora cuando no le presta atención el resto del año, no es periodismo, es ventajismo. Exigencia, sí. Se puede jugar mejor, se puede ganar más, se puede mejorar. Seguro.

Querido Filippo, hay que invitar al periodismo a salir de su zona de confort para que nos expliquen qué era ese club antes de Cholo y lo cuenten, para que investiguen acerca de la deuda, de cómo se ficha, de por qué se ficha. Hay que pedirle a los que le piden a Simeone que tengan dignidad profesional y se cuestionen cómo es posible escandalizarse por lo que gana un jugador del Atleti o por lo que gana Simeone y no tener esa valentía para explicar que otros se hicieron con un club mediante un delito de apropiación indebida prescrito. Qué fácil es que un periodismo cobarde le pida valentía al prójimo.

Hablemos del sistema de juego. Es excesivamente “italiano”. Correcto. Para gustos, colores. Eso sí, con esa manera de jugar, ganó una Liga y nadie habló de estética y llegó a dos finales de Champions. Perdió, sí. Pero para perder, hay que llegar. Y alejándose de ese modelo, no volverá a llegar. ¿Evolución? Si Simeone ha cometido un error, ha sido permitir, inconscientemente, que el equipo intente ser algo que ni es, ni sabe ser. Con los cromos nuevos, se ha perdido esencia y personalidad. La historia del Atleti es defensa fuerte, presión y contragolpe. El error es intentar evolucionar hacia algo más vistoso que efectivo, con fichajes de más calidad y menos agresividad, y más sueldo que personalidad. Cuanto más ha gastado el Atleti, más ha involucionado. Cholo tiene responsabilidad en eso. Naturalmente. Eso sí, invitemos a salir de su zona de confort a los que siguen ignorando que, de los últimos 57 fichajes del club, sólo 15 han sido peticiones suyas. Igual hay que preguntarse por qué salen algunos y por qué entran otros.

¿El estilo? Cuanto más se ha alejado del partido a partido – ese que tanto odiaban los periodistas-, y más se ha acercado al modelo de las estrellitas – el becerro de oro de la prensa-, peor le ha ido. Simeone necesita crítica. Seguro. Lo que no puede tenerla es el cholismo. Es una idea, una forma de vida, un sentimiento, la piel de una afición. A un líder se le puede criticar y exigir, pero su liderazgo es incuestionable. Le sigues o no le sigues. Y la gente del Atleti sigue a Simeone, fracase o triunfe, gane o pierda. Esa es su zona de confort. La que se ha ganado. La que otros - no es tu caso, Filipppo-, no tienen derecho a criticar desde una zona de confort de unos 25.000 kilómetros de cara dura.

Rubén Uría