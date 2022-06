¿Si hay financiación, por qué no avala Lim sin poner dinero?

El Valencia CF abrió las puertas del nuevo Mestalla para que más de 30 periodistas acudiéramos a una rueda de prensa en la que se sentaron el nuevo director general, Sean Bai, el arquitecto, Mark Fenwick, la directora financiera, Inma Ibáñez, y el empleado que más sabe sobre el nuevo estadio dentro del club, Christian Schneider.

La rueda de prensa duró casi dos horas y debo reconocer que me sorprendió que se atendieran todas las preguntas sin filtros, es algo que debería ser lo lógico y no algo excepcional que casi, casi, celebramos por haberse convertido en inusual.

Pese a que se respondieron muchas preguntas, quedaron otras tantas por hacer porque en una rueda de prensa es imposible repreguntar y a mi modo de ver hubo contradicciones importantes, como el asegurar que el estadio se acabará con ATE o sin ATE, cuando el club reconoció sin cortapisas que no tiene ninguna financiación extra a CVC, y que el resto presentado ni son avales, ni están garantizados sin ATE. Además de no entender, porque el club únicamente ha dispuesto del 70% del préstamo de CVC y no ha utilizado el 85%, que serían 100 millones y estar mucho más cerca de poder convencer a las administraciones de que pueden hacer el campo.

Sin embargo, de la rueda de prensa lo que más me llamó la atención fue cuando la directora financiera afirmó sin titubear que Peter Lim no tiene obligación por acabar el estadio. No, lo siento, por ahí no paso. Decir eso sin titubear es mentir, disfrazar la realidad y no querer reconocer la historia que hemos vivido los últimos años. Lim se comprometió por escrito en un contrato de compraventa, aunque fue listo y no permitió ninguna penalización si no cumplía y a ello se acoge. Pero Kim Koh ante el patronato de la Fundación VCF, y Lay Hoon en varias ruedas de prensa, se comprometieron de viva voz a finalizar el campo.

Una de las lecturas de la rueda de prensa es que Lim ha abandonado al club a su suerte y también a los empleados, los que el pasado jueves tuvieron que defender cosas indefendibles, como por ejemplo cuando Schneider trató de convencerse a si mismo de que podía convencer a todos de que un estadio abierto y sin fachada, en pleno 2022 es un avance. De Fenwick no digo nada, porque ha quedado demostrado que él aquí ha venido a ganar dinero y el Valencia CF es de largo su mejor cliente porque lleva 17 años pagándole proyectos, que cada vez son mejores con menos dinero. Según él. Ante preguntas serias no pudo dejar de reconocer que una parte de la grada superior tendrá que ser tapada con lonas, pese a que mintió hace meses para clamor de algunos que jadearon sus mentiras.

Me quedó la sensación de que Lim ha abandonado a su suerte al club, porque se niega a ayudarlo. Porque él, con un simple aval podría desencallar la operación de manera instantánea sin poner ni un duro. Si realmente la operación está tan clara, si CaixaBank pone el dinero, si Right&Media pone el dinero y tienen compradores para el hotel y las oficinas, es absolutamente inentendible que Lim no avale la operación para dar garantías a las instituciones y garantizar jurídicamente la operación. Sería la solución evidente que liberaría a todos. Pero a eso, nadie tiene una respuesta que no sean evasivas. Lo podría hacer sin poner ni un duro, porque tienen financiación según ellos, y eso serviría también para poner en valor sus acciones.

Sobre el campo mi opinión es clara y firme. No vamos a tener uno de los mejores campos de Europa, ni el proyecto es lo que se proyectó. No estará a la altura de los grandes campos europeos, pero coincido en una frase con Sean Bai, el campo será lo que se viva allí. Eso sí, debe tener unos mínimos y este proyecto sigue teniendo muchos déficits. La cubierta era obligada y al menos ahora se incluye, pero lo de poner lonas para tapar asientos me parece una cagada tremenda. Tengo claro que el aforo de 70.000 debe y es negociable, pero siempre que el estadio mejore prestaciones.

Detecto al valencianismo con una idea clara, quiere campo, pero quiere un campo que sea digno para la historia del club y eso de momento no se ha alcanzado. El ruido que generan cuatro, no debe confundirse con que el club negocia un estadio que debe servir para otros 100 años y no el fichaje de un jugador que puede salir mal. Esto no debe tener opción de fallo y por mucho que algunos griten, se debe exigir un proyecto mejor y avales totales de la obra. Si, totales. Nada de futuros o posibles. Que se demuestre que el dinero está, no que se deposite en ningún sitio. Es sencillo, pese a que algunos siguen queriendo confundir a diario. No caigamos en el error del proceso de venta, y compremos pulpo como animal de compañía.