Sevilla vs. Roma en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa de la final de la Europa League 2022-2023

El equipo hispalense se impuso en la tanda de penaltis con Bono como héroe y con Montiel anotando el penalti decisivo, como en el Mundial

El Sevilla Fútbol Club ha logrado alargar su reinado en la Europa League al conquistar el séptimo título de su historia en esta competición al imponerse en la tanda de penaltis a la Roma. Tras un partido eterno con tiempos de descuento larguísimos, el cuadro de Mendilíbar superó todas las adversidades para lograr el trofeo.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga 2022-2023

Y eso que la cosa no empezó bien. La Roma fue mejor en la primera mitad y logró adelantarse por medio de su mejor jugador, Paulo Dybala. El argentino aprovechó un buen pase de Mancini para definir perfecto ante Bono. Le tocaba remar al Sevilla, pero es un equipo que este año ha demostrado que eso no le parece mal.

En el segundo tiempo, el equipo español salió con otra cara y a los diez minutos consiguió igualar el choque por medio de un autogol de Mancini. Suso y Lamela elevaron el nivel del cuadro andaluz, que fue mejor en la segunda parte, pero no logró marcar un segundo tanto que evitase la prórroga.

En el tiempo extra hubo más miedo que otra cosa, y nadie logró marcar tanto alguno que evitase la tanda de penaltis. Ahí, como en el Mundial, Bono fue héroe al parar dos lanzamientos y Montiel anotó el tanto decisivo para darle la séptima al sevillismo.

Reacciones del Sevilla vs. Roma, final de la Europa League 2022-2023

Jesús Navas, tras el partido

Monchi, sobre Mendilíbar

Mendilíbar, tras el partido

"Hemos empezado mal, sin buscar espacios, sin buscar centros y ellos estaban cómodos. En el segundo tiempo hemos sido más agresivos, hemos pisado más área y hemos empatado. Luego en la prórroga no se ha jugado casi nada. Luego en los penaltis hemos ganado".

"Montiel era el quinto pero luego han cambiado el orden".

"¿Qué va a pasar? Ahora a disfrutar, luego la Real. Y veremos. ¿Si quiero renovar? Sí, he estado muy a gusto. Sería la leche no poder seguir. Los chavales me lo han dado todo. Es una unión muy buena. Puede ser que no me ofrezcan la renovación".

Mourinho, tras la final

"El Sevilla es un gran equipo, para nosotros no es una novedad. Tienen mucha calidad y experiencia, cosa que no tenemos. En la segunda parte han sido mejores y luego ha estado equilibrado. Luego en los penaltis, son los penaltis".

"¿La medalla? Me quedo las de oro, las de plata no las quiero, por eso la he regalado".

"¿Mi futuro? Me iré de vacaciones el lunes. Hablaremos. Les he dicho a los propietarios que les avisaré primero por si abro conversaciones con otro club. Se lo dije al club cuando Portugal me llamó en diciembre para el puesto de seleccionador... de momento, ningún otro club me ha llamado".

Ocampos, tras ganar la Europa League

Minuto a minuto

Actualiza para seguir todos los detalles del partido en directo...

Va Montiel de nuevo... ¡Gol! ¡El Sevilla campeón!

¡Se tiene que repetir! ¡No tenía un pie en la línea Rui Patricio!

Va Montiel... ¡Lo paró Rui Patricio! 3-1.

Ibáñez... ¡Al palo! 3-1.

Turno para Rakitic... ¡Gol! 3-1.

Le toca a Mancini... ¡Paró Bono! 2-1.

Va Lamela... ¡Gol! 2-1.

Va Cristante... ¡Gol! 1-1.

Ocampos empieza la tanda... ¡Gol! 1-0.

¡Final! ¡El título se decidirá en la tanda de penaltis!

Minuto 131. ¡Al larguero Smalling de cabeza! Tremendo si entra eso. Parece que nos vamos a los penaltis.

Minuto 131. ¡Despejó En-Nesyri! Córner.

Minuto 130. Falta lateral peligrosa favorable a la Roma.

Minuto 128. Tampoco puede seguir Fernando, entra Joan Jordan.

Minuto 124. Se duele Gudelj tras un encontronazo con Ibáñez. Va a entrar Marcao.

Minuto 120. Seis de añadido.

Minuto 119. No puede Matic que va a ser sustituido por Bove.

Minuto 114. Lo intentó Lamela dentro del área pero Smalling taponó su disparo.

Minuto 108. Amarilla para Lamela por un golpe en la cara sobre Ibáñez.

Minuto 106. ¡Comienza la segunda parte de la prórroga! Entran Diego Llorente y El Shaarawy en la Roma.

¡Descanso de la prórroga!

Minuto 104. Amarilla para Zalewski por agarrar a Rekik.

Minuto 94. Entran Rekik y Montiel por Telles y Navas.

Minuto 91. ¡Comienza la prórroga! Entra Zalewski por Celik en la Roma.

¡Final! ¡Nos vamos a la prórroga!

Minuto 90+. ¡Casi marca Suso! Era la última. Disparó de lejos pero Rui Patricio pudo desviarla. Luego Fernando acabó disparando de aun más lejos pero no encontró portería.

Minuto 90+. ¡Arriba En-Nesyri! Centro de Suso y cabezazo del marroquí que no encontró portería.

Minuto 90. Seis de descuento.

Minuto 83. ¡Casi marca Belotti! Rozó Bono con los dedos y evitó el gol de la Roma. Era muy clara, aunque no era fácil el remate.

Minuto 80. ¡Pide penalti la Roma por mano de Fernando! Dice Anthony Taylor que no, que no es para penalti.

Minuto 76. ¡Anulado! ¡No hay penalti! Fue a verlo a la pantalla y Anthony Taylor decide que no es jugada de penalti.

Minuto 75. ¡Penalti a favor del Sevilla! Penalti sobre Lucas Ocampos.

Minuto 74. Entra Belotti por Abraham.

Minuto 73. Amarilla para Cristante por una falta sobre Lamela.

Minuto 67. Se va Dybala y entra Wijnaldum.

Minuto 66. ¡Bono se agiganta! El portero del Sevilla evita el gol de la Roma en una jugada embarullada tras una falta lateral. Sacó de manera sensacional el remate de Abraham.

Minuto 55. ¡Gol de Mancini en propia puerta! Centro de Jesús Navas, Ocampos no llega y Mancini, tratando de evitar el remate de En-Nesyri, remata a su portería y pone el 1-1.

Minuto 51. ¡Fuera Telles! Irrumpió desde atrás el lateral cuyo chut no encontró portería.

Minuto 49. Gran centro de Alex Telles que no caza por poco Ocampos. Ha salido con ganas el Sevilla.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda mitad! Dentro Lamela y Suso por Óliver Torres y Bryan Gil.

¡Descanso!

Minuto 45+. ¡Al palo Rakitic! Ha despertado el Sevilla en este tramo final. Tremendo zapatazo del croata pero el poste repelió su lanzamiento.

Minuto 45. Siete de descuento.

Minuto 44. Amarilla para Pellegrini por tirarse en el área.

Minuto 43. ¡La tuvo Fernando! El brasileño cabeceó tras un saque de esquina pero saltó antes de tiempo y no pudo rematar con fuerza. Se le fue arriba.

Minuto 41. No está nada cómodo el Sevilla. Mendilíbar va a tener que cambiar cosas al descanso.

Minuto 34. ¡Gol de Dybala! Pedía el Sevilla falta sobre Rakitic pero Taylor y el VAR dicen que no. Gran pase de Mancini y Dybala no perdonó en el mano a mano con Bono.

Minuto 32. Nada, finalmente no hay penalti. Considera que Gudelj despeja la pelota y luego toca a Abraham.

Minuto 31. El VAR revisa una acción entre Gudelj y Abraham por posible penalti favorable a la Roma.

Minuto 23. Se fue desviado el disparo de Óliver Torres en la primera tentativa sevillista.

Minuto 21. Amarilla para Matic por un codazo sobre Ocampos.

Minuto 11. ¡Bono salva el gol de la Roma! Inicia Dybala por la izquierda, Celik la pone y Spinazzola remata sólo en el área pero su chut lo para el portero marroquí.

Minuto 8. Tiene más la pelota el Sevilla pero la Roma muerde y no se amilana. Ha comenzado la final con ritmo.

Minuto 2. Juego detenido tras un choque de cabezas entre Gudelj e Ibáñez. Afortunadamente se recuperan ambos y continúa el partido.

Minuto 1. ¡Comienza el partido!

20:50 | Comienza la ceremonia de inauguración previa al partido.

20:42 | Aprovechan los 13.000 hinchas del Sevilla para entonar el himno a pocos minutos del arranque de la final.

20:30 | Los 22 futbolistas entrenan ya en el césped del estadio. En media hora arranca la final.

20:15 | Ya calientan los porteros de ambos equipos sobre el verde del Puskás Arena.

19:40 | Once confirmado de la Roma. Rui Patricio; Smalling, Ibáñez, Mancini; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini y Abraham.

19:30 | Once confirmado del Sevilla. Bono; Jesús Navas, Gudelj, Badé, Alex Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri.

La previa de GOAL del Sevilla vs. Roma, final de la Europa League 2022-2023

El Sevilla ha alcanzado la final de la Copa de la UEFA/Europa League por séptima vez, dos más que cualquier otro club. Han ganado siempre que la han alcanzado: 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020 La Roma disputará la final de la Copa de la UEFA/Europa League por segunda vez, perdiendo la primera en 1991 ante el Inter. Es su quinta gran final europea tras 1961 (Copa de Ferias), 1984 (Copa de Europa), 1991 (Copa de la UEFA) y 2022 (Conference League). El único enfrentamiento previo entre Sevilla y Roma en Europa vio a los españoles ganar 2-0 en los octavos de final de esta competición en la 2019/20, la última en la que el Sevilla fue campeón. El Sevilla ha ganado seis grandes títulos europeos hasta la fecha, siendo todos de la Copa de la UEFA/Europa League. Si ganan el séptimo, solo cinco equipos habrán ganado más trofeos europeos: Real Madrid (16), Barcelona (12), Milan (9), Liverpool (9) y Bayern de Múnich (8). Este será el 14º encuentro de un equipo español ante un italiano en una gran final europea, con los españoles ganando en nueve de las 13 anteriores, incluyendo las últimas tres. La final de una gran competición europea se disputará en Hungría por cuarta vez, la primera desde 1985 – Leeds United vs Ferencvárosi TC en la Copa de Ferias de 1968 (la vuelta), Newcastle United vs Újpest en la Copa de Ferias de 1969 (la vuelta) y el Real Madrid vs Fehérvár en la Copa de la UEFA de 1985. Tras ganar la Conference League la temporada pasada, la Roma podría ganar dos grandes títulos europeos en dos temporadas seguidas, algo que solo ha logrado un equipo italiano en cuatro ocasiones: Inter en 1964 y 1965, Milan en 1968 y 1969, Juventus en 1984 y 1985 y de nuevo el Milan en 1989 y 1990. La Copa de la UEFA/Europa League la ha ganado un entrenador español en 12 ocasiones, más que entrenadores de cualquier otro país, con seis de las últimas 10 finales para técnicos del país ibérico. Esta es la primera gran final europea para José Luis Mendilibar, del Sevilla. El entrenador de la Roma, José Mourinho, ha ganado cinco grandes títulos europeos a día de hoy: Copa de la UEFA 2003, Champions League en 2004 y 2010, Europa League en 2017 y Conference League en 2022. Si logra levantar el título en este partido, Mourinho se convertirá en el entrenador que más títulos ha logrado en competición europea superando a Giovanni Trapattoni (5). Jesús Navas, del Sevilla, tendrá 37 años y 191 días el día de este partido, y podría ser el jugador de campo más veterano en ser titular en una final de la Copa de la UEFA/Europa League desde David Weir con el Rangers ante el Zenit en 2008 (38 años y 4 días). El lateral ganó el título en 2006 con el Sevilla ante el Middlesbrough cuando tenía 20 años y 170 días.

PARTIDO Sevilla vs. Roma FECHA Miércoles, 31/05 de 2023 ESTADIO Puskas Arena, Budapest HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Sevilla vs. Roma?

ZONA CANAL HORARIO España M+ Liga de Campeones UHD (M441 O115), M+ Liga de Campeones (M56-O114) y M+ Liga de Campeones BAR (M307) 21:00 Sudamérica Star+, ESPN ARG: 16:00

CHI: 16:00

COL: 14:00 México SKY Sports 13:00

Alineaciones probables del Sevilla vs. Roma

Sevilla: Bono, Navas, Gudelj, Badé, Telles; Fernando, Rakitic; Óliver Torres, Erik Lamela, Bryan Gil; En-Nesyri

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibáñez, Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini; Dybala y Abraham.