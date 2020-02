Setién: "No me fío del mal momento del Real Madrid, para ellos es un partido vital"

El cántabro duda si dar la titularidad al recuperado Alba y avisa de que "en partidos así las dinámicas no cuentan".

QUIQUE SETIÉN compareció en la rueda de prensa previa a la visita al de mañana, un partido que supondrá el primer Clásico de la vida del cántabro y que puede dejar al cuadro blanco a cinco puntos del en caso de victoria azulgrana, que además sería la quinta consecutiva en el feudo madridista.

Jordi Alba. "Está bastante bien, las sensaciones son positivas y lo único que hay que decidir con él es si estará de inicio o no, veremos a ver las sensaciones que tiene mañana, si son como las de hoy, él está con confianza y veremos si optamos porque juegue de inicio o no, eso no está decidido".

Ansu Fati. "Les veo a todos preparados para jugar de inicio, se van a entregar y todos lo harían muy bien si tienen la oportunidad, si la tiene es porque tenemos confianza en que puede hacerlo bien; él está bien, me gusta tener jugadores calentando aunque no tenga previsto sacarlos, quiero que estén activos y las necesidades van por donde van, tratamos de dar al equipo y a los jugadores lo que necesitan, en Nápoles estuvo calentando mucho tiempo y cuando salió lo hizo bien".

Piqué. "Está completamente recuperado y no tendrá ningún problema para jugar".

Busquets. "Nos encantaría poder verle en otros 43 Clásicos, eso dice muchas cosas porque es un jugador tremendamente importante y ojalá aproveche para hacer un grandísimo partido y nos ayude a ganar".

Arturo Vidal. "Siempre les digo a los jugadores cuando prueban posiciones nuevas que es mejor aspirar a varios sitios porque así es más fácil jugar, él cumple muy bien con lo que le encomendamos, es un futbolista versátil y quizá si tuviéramos más específicos jugarían otros pero él nos da muchas cosas y le utilizamos donde creemos conveniente".

¿Poblar la media o potenciar el ataque? "El plan que tenemos previsto es el que llevaremos a cabo pero no diré qué vamos a hacer, no le daremos pistas al rival pero no renunciaremos a ir a por el partido como hacemos siempre, trataremos de hacer las cosas mejor que el rival y a ver si nos da, tenemos alternativas pensadas y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, algunas cosas las decidiremos sobre la marcha pero otras las llevaremos de inicio".

Busquets, De Jong y Arthur juntos de inicio. "En el tiempo que llevo aquí haciendo alineaciones y dibujos distintos me han permitido recoger una información que puede ayudar en el futuro, lo que puede dar y quitar cada uno, tenemos una serie de futbolistas en la media bastante versátiles y vamos eligiendo en función de cada partido, estoy contento con el rendimiento de todos a pesar de que hay cosas que se pueden entender mejor pero es el proceso normal de cualquier entrenador en cualquier equipo".

Dudas en el once. "La de Alba no es mi única duda, tengo alguna más".

Conversación con Guardiola. "No fui a verle a él sino a ver el partido, a ver al Real Madrid y a un equipo similar al nuestro, estuvimos sacando conclusiones y hubo la oportunidad de hablar con él, charlamos de diferentes cosas, vimos el plan que diseñó para jugar el partido y hay cosas que no voy a manifestar, hay cosas que pudo hacer el City que nos pueden venir bien y otras que igual no podemos desarrollar o no nos interesan, tampoco hablamos demasiado del partido pero sí de otras cosas, tenemos buena relación".

Lecciones con y en el Bernabéu. "Sin duda puede servir, hemos vuelto a visionar el partido del año pasado con el Betis y el anterior, trataremos de captar cosas que nos puedan valer pero no será lo mismo, vamos a ser un equipo atrevido y vamos a tratar de tener el balón lo que podamos y cuando lo tengan ellos tendremos que defender, seremos el equipo de siempre, como lo fuimos con Las Palmas y Betis, seremos atrevidos e iremos a presionar y cuando toque esperar lo haremos, hay que tener en cuenta que el Real Madrid es un gran equipo y aunque no estén en su mejor momento no me fío de eso".

Precedentes. "El pasado no cuenta, todos los partidos son diferentes y para el Madrid este es un partido vital, mucho más importante para ellos que para nosotros por la tabla y por lo que queda, es clave para ellos, no sé si decisivo pero sí muy importante porque podemos irnos a cinco puntos, pero no me fío de todo esto, será igualado y habrá ocasiones para los dos, habrá fases en la que dominaremos y otras en las que nos dominarán, lo habitual en estos partidos".

Peligros. "El Real Madrid siempre es peligroso en casa y en cualquier sitio aunque las circunstancias quizá le obliguen a más, contra estos equipos no piensas en las consecuencias sino en hacer las cosas lo mejor posible, cuando el partido empieza está todo en manos de los jugadores".

Debut en la y el Clásico. "Me alegraría si ganamos muchísimo más por lo que significa por la afición que para mí mismo, que también sería una ilusión tremenda, sé de la responsabilidad que tengo en este partido y en los demás, ojalá podamos conceder una victoria porque siempre es importante y te acerca al objetivo de ganar el campeonato".

Presión. "Nunca uno va tranquilo al Bernabéu aunque haya ganado en las dos veces anteriores pero la verdad es que me haría mucha ilusión poder ganar este primer Clásico y alargar la racha del club pero una cosa son las ilusiones que uno se genera y otra, la realidad; esta es más complicada que las ilusiones y soy una persona moderada, hasta que no se dé no me entusiasmaré demasiado".

Fecha clave. "Puede ser un día importante porque una victoria nos daría una ventaja que no creo que fuera suficiente pero la realidad es que no me fío de las dinámicas, en estos partidos se olvida el pasado y lo que prima es el presente, no diré que nos olvidamos de los puntos ni de la clasificación pero es un Clásico en el que los dos equipos siempre se emplean al máximo independientemente de la situación que viva cada uno, espero un partido disputado, con alternativas e igualado, luego veremos quién acierta y quién hace mejor las cosas".

Rival que espera. "El Real Madrid no es un equipo contemplativo, que espere y se repliegue, nos apretarán y nos complicarán desde el inicio, tendremos que estar muy finos para superar la presión y el gol que logran ante el City viene precedido por una gran presión que finalizan extraordinariamente bien y eso volverá a producirse, quizá en algún momento también nos toque replegar y esperar pero siempre con la intención de ir hacia adelante".

Rendimiento. "Estoy contento con la trayectoria y la mejora que llevamos pero no sé hasta dónde podemos llegar, siempre hay mucho que corregir y nunca vas a quedar del todo satisfecho, primero porque no me vale sólo con el resultado y no me conformo con ganar, hay cosas que hablar y todos los futbolistas tienen margen de mejora y hay que ayudarles para que eso pase, me hubiera encantado tener entrenadores que me enseñaran a ser mejor cada día; la forma de jugar siempre será parecida pero al rival no podemos controlarle y no podemos faltarle al respeto, pensamos que ganar a rivales sin nombres es fácil y eso no es así, el fútbol se está igualando mucho y cuesta mucho ganar partidos, tenemos en nuestra mano la posibilidad de mejorar cosas pero no lo podemos controlar todo".

Falta de concentración. "Estas son las cosas que no podemos controlar, le pasa a todo el mundo, hay un momento de despiste y al futbolista le pasa igual que a cualquiera y sucede un accidente; hay cosas que intentamos controlar y el futbolista se mentaliza pero puede haber un punto en el que se desconecta y el rival lo aprovecha, sucede mucho en los partidos pero no siempre es tan flagrante, lo único que me queda es decir que no vuelva a pasar y vuelve a pasar, ese tipo de despistes cuestan partidos y goles pero le pasa a todo el mundo".