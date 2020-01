Setién: "Estamos considerando fichar un delantero"

El cántabro admite que la posibilidad está sobre la mesa pero que "no me preocupa demasiado" mientras cierra la puerta a cualquier salida.

RUEDA DE PRENSA

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa antes de afrontar su segundo partido oficial en el banquillo del el miércoles a domicilio del Ibiza en los dieciseisavos de final de la .

Fichar a un delantero. "Estamos considerando ese tema pero todavía tenemos que madurar las cosas un poco más, no es un tema que me preocupe demasiado, me preocupan el partido de mañana y el del , este es un tema que trataremos en profundidad con la dirección deportiva y veremos qué es lo más conveniente".

Fichar en invierno o en verano. "Ni puedo contestar ni lo voy a hacer, he hablado algunas cosas con la dirección deportiva pero no hemos concretado nada, son temas internos y es preferible que no me preguntéis porque no os voy a decir nada y evitamos perder el tiempo".

Emerson. "Es un futbolista al que conozco bien, veo su progresión y es verdad que el muchacho mejora cada día, cuando llegue el momento se valorará y se tendrá en cuenta, esperemos que cuando juguemos contra ellos no progrese demasiado".

Salida de algún jugador. "Mientras estén aquí cuento con todos al cien por cien, todos los que hay me valen y no he pensado en que ninguno pueda salir".

Filial y rotaciones. "Ya dije que necesito tiempo para valorar convenientemente a los que puedan incorporarse desde el filial, como veis están subiendo a entrenar algunos y poco a poco los iremos conociendo, he mantenido una conversación con el entrenador del filial y quiero dotarme de toda la información posible para conocerlos cuanto antes, lo ideal es que hubiera dispuesto de más tiempo porque falta poco para que cierre el mercado, veremos qué es lo que podemos aprovechar para acertar cuando haya que tomar la decisión".

¿Rotaciones o mantener la dinámica? "Es un partido especial porque nos gustaría seguir con la misma dinámica pero independientemente del que juegue intentaremos ver las mismas cosas en cuanto a conceptos y principios".

Descanso para Messi. "Tengo que ver el entrenamiento y valorarlo pero ya tengo una idea aproximada, veremos cómo podemos confeccionar un once competitivo y equilibrado".

¿Cómo convencer a Messi de que descanse? "A nadie se le puede escapar quién es Leo Messi, cuando quiera algo de cualquiera trataré siempre de convencerles de que es lo mejor para ellos desde mi perspectiva y luego podemos debatirlo, no impongo nada, intento convenerles y generalmente acaban haciéndome caso".

¿El formato condiciona el once? "No hay lugar para los errores, que la competición sea a un partido está muy bien pensando en el largo plazo pero estos son partidos trampa que se suelen complicar, para nosotros quizá sería mejor jugar a dos partidos, la realidad es que también tengo que pensar en el futuro y habrá jugadores que pensemos que van a jugar mucho este año que puedan tener descanso, la posibilidad de cambiar el dibujo siempre va a existir".

Prioridades ante el Ibiza. "Las circunstancias son las que son y tendremos que adaptarnos, muchas de las cosas que nos gustaría hacer no podremos pero nos gustaría, veremos las condiciones climatológicas, si llueve o hay viento, y el césped artificial; también hay que considerar que el rival está muy bien, ha sido líder muchas jornadas y lleva seis partidos sin perder, no nos pondrán las cosas fáciles y habrá que mentalizarse de que será complicado".

Copa del Rey. "Le doy importancia a todo, la Copa siempre me gustó, es una competición muy bonita y trataremos de ganarla, por supuesto, igual que intentaremos ganar la Liga y la , los objetivos están claros".

Portero en la Copa. "Normalmente no hago estas diferencias, lo mismo puede jugar uno que otro en todas las competiciones y seguramente lo harán, ambos pueden jugar ambas competiciones".

Dembélé. "Sin duda será un jugador importante, es un futbolista extraordinario que no ha tenido demasiada continuidad, esperamos y estamos seguros de que nos ayudará mucho".