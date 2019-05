Sergio Ramos: "Jugaría gratis en el Real Madrid"

El central admitió que tuvo una oferta de China pero que nunca se planteó irse. Necesitaba solucionar su relación con Florentino Pérez

Sergio Ramos ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para anunciar que seguirá en el . El central ha manifestado que su idea es cumplir el contrato que tiene hasta junio de 2021 aunque ha admitido que tenía una importante oferta de que no valoró, pero que sí quería poner en conocimiento de su entrenador Zidane y de su presidente Florentino Pérez, con el que venía arrastrando problemas en su relación.

“Después de todo el jaleo y las dudas, qué mejor manera que aclararlo para acabar con cualquier tipo de debate que creo que no beneficia a nadie, ni al club, ni a los aficionados, ni a mí. No quiero prisas. Que nadie se quede con ninguna duda”.

¿Qué mensaje quiere trasladar?

“Quiero dejar muy claro mi futuro. Se ha especulado, y el aficionado nunca tuvimos ningún encontronazo. Soy madridista, me quiero retirar aquí, pasar el resto de mi contrato aquí. Qué mejor que mirar al futuro y olvidar cualquier mala temporada aquí. El día que me vaya quiero irme por la puerta grande, ganando, y como creo que me merezco”.

Si fuera presidente del Real Madrid, ¿le habría renovado?

“Yo le habría renovado de por vida. El presidente y yo tenemos una relación de padre a hijo, nos queremos muchísimo y son muchos años juntos. Ese tipo de decisiones las toma él. Me ha mostrado un cariño especial. Si algo ha hecho bien es cuidarnos”.

¿Se quiere ir del Real Madrid?

“No me quiero ir del Real Madrid. Mi sueño es retirarme aquí. Siempre dije que nunca me iría siempre que tuviera contrato. Estaría dispuesto a jugar gratis aquí. La relación: quién no se ha peleado con su padre. Lo mejor es sentarnos cara a cara sin interferencias. Me molesta que me vaya una semana de y que se arme esto. Llevo mucho tiempo sin hablar de dinero, ni de contrato…”

¿Han hablado de ampliar contrato?

“El tema económico no se ha hablado ni un minuto. Lo puede decir él. Hay dos patas muy importantes: la afición y el presidente. Tiene que ser 100%, de fidelidad. Había cosas que no me gustaban y me dolieron. Lo mejor era hablarlo para poner la pata centrada y seguir aquí”.

¿Quiso cambiar el Real Madrid por irse a China?

“La oferta está encima de la mesa. Tú lo haces firme cuando ves que una pata te falla. Si la afición no te quiere. La relación no estaba como tenía que estar, pero ya está solucionado. No me voy a ir ni gratis ni pagando. No he exigido la carta de libertad. Era una conversación privada y se ha Tengo una boda en quince días y quiero darle un abrazo de verdad a Florentino. Quiero sentirme querido. Ayer lo arreglamos todo. Después de eso, sobran las palabras. Queremos construir un año fenomenal. El día que me vaya, quiero salir por la puerta grande, y ganando”.

¿Está a gusto con su salario?

“Todo el que venga ganando más, es bueno. Porque serán cracks. El presi sabe que tenemos pendiente y no hemos hablado. Cada uno tiene lo que se merece. Si uno viene, y gana más, encantado. Ni me quería ir gratis, ni pagando”.

¿Qué te ha dolido?

“Es un tema de cariño, un tema emocional, de mi relación con el presidente. Quiero que esté muy muy bien con mi presidente. Siempre fue así, excepto con algunos altibajos. Cuando dos quieren ir al mismo objetivo, es fácil. Con él, en una tarde está todo olvidado, y con ganas de crear un futuro nuevo”.

¿Le ha podido el sentimiento madridista?

“En general, sí. No ha llegado mi momento. Mientras tenga esa fuerza, seguiré. No me planteo salir. No me iría a un equipo que pudiera competir con el Real Madrid. Si algún día me fuese será porque entiendo que el cuerpo no me da. Y me iría fuera”.

¿Es cierto que tus compañeros te han pedido que te quedes?

“Es otro de los motivos. Otra de las patas: presidencia, afición y vestuario. Me siento muy querido y respaldado. La prensa maneja las especulaciones, pero mis compañeros me conocen y no tenían dudas. Con todo el revuelo, alguno duda. Pero también es un motivo de agradecimiento a mis compañeros”.

¿Te molestó lo que dijo el presidente?

“No, sino lo que se genera mediáticamente. Llevo mucho tiempo aquí, me gusta donde estoy. Lo tengo todo aquí. El tema económico es secundario. Después de una entrevista, se pueden malentender las cosas. Le invité a que estuviera aquí hoy incluso”.

¿Hay demasiado juego sucio entre usted y el presidente?

“No escuché al presidente decir que no podía irme gratis. Quizás ese sí que ha sido uno de los errores. Yo echo de menos esa relación por los dos. Yo hablaba casi todos los días. Lo echo de menos. Cuando te falta eso, uno se plantea cosas. De tener una oferta a querer irse hay un mundo. No me gustaría que hubiera salido, pero fue así. Quiero que el tema Ramos se entierre ya”.

¿Qué es lo que más le dolió?

“Todo. Salen cosas que no tienen que salir y se generan confusiones. Por eso me planteo salir. No es ninguna estrategia. Estoy contento con lo que tengo y donde estoy”.

¿Se rompió la relación tras el ?

“Después de un temporada difícil, el tema del Ajax fue de muchísima tensión. Todos estamos con las pulsaciones hasta arriba. Eso se queda ahí. Es lo que desborda el vaso. Hay que pasar como ayer. Es como cuando llegas a casa con tu novia, que no te gusta, pero al llegar la tercera vez, ya te gusta. Me tengo que sentir querido. Esa patita estaba floja. No creo que haya ya ningún problema”.

¿Cómo está el vestuario?

“Ha pasado mucho tiempo desde el Ajax y hemos hablado mucho. Hemos sacado muchas conclusiones. Cuando no tienes suerte de estar enganchado a las finales, hay tiempo para hablar de estas cosas. Era necesario para coger fuerzas”.

¿Por qué se habla de dinero siempre?

“Porque soy español. Y porque parece que si se habla de renovación sólo es cosa mía. Y siempre parece que es una estrategia. Y para nada. Vivo muy tranquilo. Estoy a gusto con lo que gano. Lo económico es totalmente secundario. Estoy de gratis aquí hasta que aguante”.

¿Hazard?

“Hazard vendría muy muy bien al Real Madrid. No te puedo decir más. Ojalá pueda venir”.

¿Por qué se ausentó en los últimos partidos con el Real Madrid?

“Después del partido de tuve una rotura de grado 1. Forcé porque te equivocas. Y me rompí. Fue una lesión más grande antes del Athletic. Fue rotura de grado 2, quería llegar ante el pero no hacía falta forzar tampoco. Estoy trabajando y quiero llegar a jugar con la selección. Queda claro que soy el primero. Quien piense que me quito del medio, es que no me conoce bien”.

¿Le molestaría que la afición dudase de usted?

“A día de hoy, no lo entendería. Por eso quiero aclararlo, para que la gente no se deje influenciar por la prensa. Quiero que lo escuchen de mi boca. Por eso vengo aquí. A partir de ahí, no creo que duden. Estoy muy agradecido porque mi relación han sido muy buena. Me sale rentable que en tantos años sólo me hayan pitado un día. Un toque de atención es hasta bueno. Creo que lo que quieren es una reacción de mi vida. No voy a estar mosqueado en mi vida porque me piten”.

¿Qué pinta tiene el Real Madrid del futuro?

“Ilusionante. Ya os iréis enterando. A mí me suena bien. En eso consiste. Que venga gente que lo refuerce, aunque haya gente que tenga que salir. Aunque haya gente que diga que se pierde le hambre, yo me reseteo todos los años. Tengo la misma hambre, haya ganado lo que haya ganado. La gente nueva renovará ilusiones. Nos espera un futuro con muy buena pinta. Todos esperamos ver a un Madrid campeón”.

¿Por qué le presentan la oferta?

“La hablé con mi entrenador y mi presidente. Es lo mínimo. Tienen que saberlo. Eso no quiere decir que me quiera ir, ni que me vaya a ir gratis. Hay que aclararlo para que la gente no se confunda”.

¿Por qué no fue a solas con el presidente?

“La propuesta fue con gente de mi total confianza, y luego me quedé a solas con mi presidente. Tenemos confianza para hablar de padre a hijo. Fue algo muy confidencial y muy privado entre nosotros”.

¿Raúl Bravo? ¿Hay amaños en el fútbol?

“Está fuera de lugar la pregunta. Le tengo mucho cariño a Raúl, pero eso es cuestión de la Justicia”.

¿Qué necesitaba escuchar de Florentino?

“Sabemos cuando el feeling es total y cuando no lo es. Con una mirada, lo sabemos. No te lo puedo contar porque entonces será cuando me echará. Los dos lo sabemos. Es una reconciliación como muchas que hemos tenido”.

¿Ha hablado con Zidane?

“No he hablado en estos días. Pero como era una oferta fuera de lo normal, tenía que hablarlo con él. Fue antes. Era confidencial todo”.

¿Te planteas China en el futuro entonces?

“No lo sé. Siempre sentí el cariño de China cuando hemos tenido la oportunidad de ir con el Madrid allí. ¿Por qué no? Nunca se sabe lo que te puede deparar el futuro. No sé si me quedaré dos años, o más, o si me quedaré de entrenador… es un abanico amplio. Quiero ir año a año, y luego ya se verá lo que pasa”.

¿Cuál es la clave para que no se vaya por la puerta de atrás?

“No lo sé, pero sé lo que me gustaría a mí: ir por la puerta grande. Creo que me lo merezco después de tantos años. Lo mismo retiro a algunos chavales. La grandeza del Real Madrid merece despedir a los suyos como en otros países: Pirlo, Buffon, Lampard, Gerrard… Así se les debe despedir. Ya veremos”.

¿Le ha aconsejado algún fichaje?

“Ni me atribuyo ese rol, ni aconsejo. Como capitán me preguntan, pero no depende de mí. Corren de la mano de otros. Por ser capitán se me atribuyen cosas que no son reales. Soy capitán, pero nada más. No pongo fichajes, entrenadores, entrenamientos, horarios… para eso están los responsables”.