Selección España vs. Suiza en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de la Nations League 2022-2023

Dos goles en saque de esquina tumban al conjunto de Luis Enrique.

Otra vez, como ha pasado en tantas ocasiones en la era Luis Enrique, la fragilidad en defensa condenó a la Selección Española. Fue Suiza esta vez quien castigó los errores en la retaguardia de los españoles. Primero fue Akanji quien se zafó del marcaje de Azpilicueta para cabecear picado y sorprender a Unai Simón en el 21, y después, al poco de llegar el empate, Embolo aprovechó en el área pequeña una peinada precisamente de Akanji en el primer palo.

Todos los detalles del Selección España vs. Suiza de la Nations League 2022-2023 pulsando aquí

Lo poco positivo que se puede rescatar del partido de España fue la arrancada de Marco Asensio en el gol de Jordi Alba, que interpretó su papel de faslo 9 para recibir de espaldas, dejar a varios suizos atrás y ver a su izquierda a Jordi Alba, que fusiló a Sommer a los diez de la reanudación. Ni los cambios, con los debutantes Borja Iglesias y Nico Williams a la cabeza, pudieron arreglar el problemón. Todo se decidirá en Braga ante Portugal.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga 2022-2023

Reacciones

Luis Enrique en rueda de prensa: "No recuerdo tantos jugadores tan imprecisos en una primera parte desde que soy seleccionador. La explicación es que no he visto a los jugadores en la primera parte dar mal balones fáciles, no son robots. Esto pasa mil veces. Estoy contento de cómo se han comportado a pesar del resultado. Lo de Morata obedece a mi elección, Asensio daba más asociación ante un rival que presionaba sobre Pedri y Gavi, pero no le hemos encontrado en condiciones ventajosas por cómo ha defendido Suiza. Esto no cambia nada, somos especialistas en afrontar cualquier tipo de situación y estamos preparados para preparar el Mundial y conseguir la victoria en Portugal".

Azpilicueta en RTVE: “Sabíamos que jugábamos ante un gran rival, pero no se ha dado el resultado que queríamos y el martes tenemos que ir a ganar para la Final Four. Yo creo que estamos de acuerdo en que la primera parte hemos estado imprecisos. En la segunda la energía ha sido otra, hemos empatado y ha sido una pena el segundo gol porque la dinámica iba encaminada mejor para nosotros. Hay veces que nos gusta hacer las cosas difíciles y vamos a volver a hacerlo en Portugal”

Luis Enrique en RTVE: "El partido empieza con la intención de siempre pero el rival ha presionado muy bien, y es muy fuerte y con poderío físico, y eso nos ha impedido hacer nuestro juego. Nosotros tampoco hemos podido hacer lo que hacíamos durante la semana. Además, en cuanto hemos empatado, hemos recibido el segundo. Trabajar los córners es un topicazo. Claro que hay que trabajar, pero tenemos el tiempo que tenemos. La final va a ser en Portugal y allí iremos a ganar. A mí Marco me gusta siempre, para él y para los 9 era un partido muy difícil por cómo juegan. Ya nos costó en Ginebra. Pero bueno, ahora dependemos de nosotros para ganar en Portugal. No sé si haremos muchos cambios, tengo que ver el partido y todos quieren jugar. Ya lo veremos".

Pau Torres en RTVE: “Nos ha costado la primera parte, no estábamos finos en la salida de balón. Hay que mejorar en las jugadas defensivas a balón parado. Hay que estar más atentos que los rivales, atacar el balón y esto es cosa de todos. Seguimos dependiendo de nosotros mismos, pensamos en ir a ganar a Portugal.

Nico Williams en RTVE: “La verdad es que es un salto grande en mi carrera, quiero seguir dándolos y agradecido al míster que confíe en mí. Me ha dicho que me atreva a encarar y que juegue como en el Athletic. Ha sido una pena, pero nos queda Portugal e iremos a por los 3 puntos”

Borja Iglesias en RTVE: “Quería una victoria, pero estoy contento con el debut, el martes hay una final importante. Muy agradecido con esta ciudad y este club, me han cuidado mucho siempre. Creo que han apretado bien arriba, nos han incomodado, luego en la segunda hemos estado mejor, pero no es fácil cuando Suiza se ha puesto delante. Dependemos de nosotros, que es lo que se buscaba, queremos jugar partidos de este nivel y hay que ir a ganar a Portugal”.

Jordi Alba a RTVE: "Hemos estado muy espesos en la primera parte. Hoy teníamos una oportunidad, pero tendremos que ir a Portugal a ganar. Una lástima lo de hoy, hay que seguir. Es de agradecer la confianza que Luis Enrique deposita en mí, ahora me toca a mí responder en el campo”.

Minuto a minuto

Min.90 + 4 FINAL DEL PARTIDO.

Min.90 + 2. Llegó desde atrás Soler para rematar, pero la mandó a las manos de Sommer.

Min.90. El árbitro añade 5 minutos de descuento.

Min.86. Cambio en Suiza: se va Embolo y entra Seferovic. En España entra Soler por Azpilicueta.

Min.78. Cambio en Suiza: se marcha Vargas y entra Aebischer.

Min.75. ¡La tuvo Marcos Llorente! Le pegó colocado en el pico del área e hizo volar a Sommer.

Min.69. Cuarto cambio en España: entra Marcos Llorente por Pedri.

Min.68. Centró Nico Williams desde la derecha y remató como pudo Yéremi Pino, pero atrapó Sommer. Antes habían entrado Zakaria y Ndoye por Sow y Shaquiri.

Min.67. A punto de marcar en propia meta Steffen tratando de ceder a Sommer, pero el balón acabó marchándose a córner.

Min.63. Triple cambio en España: entran Borja Iglesias, Nico Williams y Yéremi Pino por Asensio, Ferran Torres y Sarabia.

Min.62. ¡A punto de marcar Suiza! Vargas entró a cabecear un centro de Widmer desde la derecha, salió Unai Simón y el balón quedó muerto hasta que atrapó el meta español.

Min.61. Lo intentó Asensio con un disparo potente, pero fue a las manos de Sommer.

Min.57. ¡Gol de Suiza! Otra vez en un córner España se ve desbordada, y fue Embolo quien marca en boca de gol aprovechando una peinada de Akanji en el primer palo.

Min.54. ¡Gooooooooooool de Españaaaaaaaaa! Gran jugada de Asensio, que arrancó y abrió a la izquierda para que Jordi Alba fusilara a Sommer.

Min.52. Gran jugada de Asensio y Ferran por la derecha, centra el del Barça pero Sarabia no controla bien para rematar.

Min.48. Apuró línea de fondo Ferran Torres en la derecha, pero atrapó el balón Sommer detectando el centro.

Min.47. Buscó en largo Busquets a Gavi, pero salió Sommer a tiempo para desbaratar el peligro.

Arranca la segunda parte. En Suiza ha entrado Steffen por Ricardo Rodríguez.

Min.45. Descanso en La Romareda con ventaja para Suiza. Va a tener que mover mucho el banquillo Luis Enrique para darle la vuelta a esto.

Min.43. Le pegó Shaquiri con la derecha en una incursión, pero Unai Simón cubrió su palo y rechazó el balón.

Min.36. No llegó a rematar Vargas por poco un gran servicio desde la derecha de Widmer.

Min.31. Encierra España a Suiza en su área, pero la defensa está muy sólida.

Min.23. Le pegó Sarabia tras recibir una apertura de Asensio, pero se topó con un defensa suizo y el balón se marchó a córner.

Min.20. ¡Gol de Suiza! Cabeceó Akanji un córner imponiéndose en el salto a Azpilicueta y a Pau Torres para poner el 0-1 en el marcador.

Min.16. Como de costumbre, España tiene el dominio del balón (75 %-25 %), pero aún no ha puesto a prueba a Sommer.

Min. 13. Ahora fue Xhaka quien lo intentó con un disparo lejano, pero atrapó Unai Simón sin problemas.

Min. 12. Centro de Shaquiri desde la derecha que cabecea alto Sow.

Min. 7. Buscaba Gavi a Sarabia con un centro al segundo palo pero la defensa logró taponar el pase.

Min. 3. Dominio total de España, que mantiene la posesión ante la presión suiza. De momento, sin ocasiones.

¡ARRANCA EL PARTIDO EN LA ROMAREDA!

¡¡SUENAN LOS HIMNOS NACIONALES!! ¡TODO LISTO PARA QUE ARRANQUE EL PARTIDO!!

¡ESPAÑA YA PISA EL CÉSPED DE LA ROMAREDA!

¡LA SELECCIÓN LLEGÓ AL ESTADIO!

¡YA HAY ALINEACIÓN CONFIRMADA EN ESPAÑA! ¡LA GRAN NOVEDAD DEL ONCE ES MARCO ASENCIO COMO FALSO 9, JUNTO A SARABIA Y FERRA ARRIBA!

¡Buenas noches a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre la Selección Española y Suiza de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA 2022-2023. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

ACTUALIZA LA PÁGINA PARA VER MÁS VÍDEOS Y NOTICIAS...

La gran previa estadística de Goal del Selección España vs. Suiza de la Nations League

PARTIDO Selección España vs. Suiza FECHA Sábado, 24 de septiembre ESTADIO La Romareda, Zaragoza HORARIO 20:45

¿Dónde ver en directo el Selección España vs. Suiza?

ZONA CANAL HORARIO España La 1 de TVE RTVE Play RTVE.es 20:45 Sudamérica Star+ ARG: 15:45;



CHI: 14:45;



COL: 13:45 México SKY Sports 13:45

Alineaciones del España vs. Suiza

España (1-4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Eric García, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Sarabia, Asensio y Ferrán Torres

Suiza (1-4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Ricardo Rodríguez; Xhaka, Freuler, Sow, Shaqiri, Vargas, Embolo.