Selección España: ¿Por qué Luis de la Fuente aplaudió el discurso de Luis Rubiales en la Asamblea del 25 de agosto?

El seleccionador de La Roja reconoció que se equivocó y pidió perdón por ello. ¿Por qué lo hizo? Él mismo intentó explicarlo.

¿Por qué Luis de la Fuente aplaudió el discurso de Luis Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria del 25 de agosto? Es la pregunta que le hicieron una y otra vez al seleccionador de España en la rueda de prensa ofrecida este viernes 1 de septiembre.

LA RUEDA DE PRENSA DE DE LA FUENTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE

De la Fuente dio este viernes la convocatoria de La Roja para los duelos frente a Georgia y Chipre, ambos clasificatorios para la Eurocopa de 2024. Y lo tuvo que hacer envuelto en la polémica generada por el 'Caso Rubiales', con buena parte de la opinión pública repudiando los aplausos que el seleccionador español brindó al -ahora suspendido- presidente de la RFEF en la Asamblea General Extraordinaria del pasado viernes 25 de agosto.

Una curiosidad: si ese mediodía aplaudió el discurso de Rubiales (suspendido por la FIFA al día siguiente) en Las Rozas, 24 horas después lanzó un comunicado censurando "sin paliativos el comportamiento equivocado" del ex máximo directivo de AFE. Tarde: ya se había ganado las críticas de buena parte de la opinión pública.

"Ante la repercusión de mis aplausos en la asamblea quiero explicar la situación allí vivida. He recibdo duras críticas, que son totalmente merecidas. Pido perdón por ellas. Son hechos injustificables. Acudí a la asamblea convencido de que era el acto protocopalrio de despedida de un presidente y se transformoó en todo lo contrario. Estos gestos no representan mis valores ni la forma de actuar en la vida. Siempre he estado de la igualdad y del respeto. En mis 26 años de entrenador siempre he tenido un comportamiento intachable", empezó diciendo.

"No me he sentido traicionado por Luis Rubiales, pero yo llegué pensando que iba a ser una asamblea de dimisión y entramos en shock cuando vimos que no era así", añadió. "Aplaudí por ese contexto en el que estábamos. Nunca había vivido una situación de ese estrés emocional", agregó después.

Aunque reconoce que sus aplausos son "injustificables", intentó explicarlo nuevamente: "Es injustificable lo que hice. Lo que trato de exponer es el contexto. Yo lo viví desbordado, no supe estar a la altura y no pude controlar las emociones. Cuando después reflexionas y te ves en las cámaras... no me reconozco. Dentro del bosque uno no ve más que ramas y al separarse del bosque se ve la verdadera situación".