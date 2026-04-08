Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Se acaba la polémica... ¿Asumirá Donis el cargo de seleccionador de Arabia Saudí?

G. Donis
Al Khaleej
Saudi Arabia
1ª División
H. Renard
Grecia
Arabia Saudita
Francia

El presidente del Golfo pone fin a la polémica

Ahmed Khuraida, presidente del club saudí Al-Khaleej, ha zanjado la polémica sobre la posible llegada del entrenador griego Giorgos Donis a la selección saudí en sustitución del francés Hervé Renard antes del Mundial 2026.

Renard estuvo cerca de salir tras perder 0-4 con Egipto y 1-2 con Serbia, pero la Federación Saudí confirmó su continuidad.

Pese a ello, su futuro sigue incierto, con rumores que sitúan como candidatos a Donis (Al-Khaleej), Jorge Jesús (Al-Nassr) y Simone Inzaghi (Al-Hilal).

Lea también... Top 20 de Roshen: Ronaldo asciende al trono de Toni... y Mané se sitúa junto a Kenyonis

Al respecto, Ahmed Khuraida, presidente del Al-Khaleej, declaró al diario Al-Yaum: «No nos ha llegado nada en los últimos días sobre la posibilidad de que Donis dirija la selección saudí».

1ª División
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Y añadió: «El entrenador griego viajó ayer a su país para disfrutar de unas breves vacaciones de cinco días, dado que el Al-Khaleej no tiene partidos en esta jornada, y el entrenador no ha dicho nada sobre la selección».


Anuncios