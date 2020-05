Salvar al soldado Heung-Min Son

La estrella del Tottenham, a punto de licenciarse como soldado de la marina coreana y volver a la Premier League

Con el número 136 en el casco y uniforme de camuflaje. Así apareció Heung-Min Son , estrella del , completando su servicio militar en , enrolado en la Novena Brigada del Cuerpo de la Marina de su país.Son se está empleando a fondo en las fuerzas marítimas en la isla de Jeju, realizando entrenamiento básico y teniendo que realizar trabajos con armas químicas, radiológicas y nucleares, así como teniendo que exponerse a pruebas con gas lacrimógeno, maniobras con munición real o larguísimas caminatas.

El futbolista había recibido un permiso especial del gobierno para no realizar el servicio militar completo, al haber ganado con el equipo nacional la medalla de oro en los JJOO asiáticos de 2018, pero ahora está teniendo que completar varias semanas de servicio en la infantería de marina, en un viaje que pudo adelantar debido al parón por coronavirus de la Premier League . Son goza del privilegio de ser futbolista profesional y se libra de tener que hacer un servicio militar tradicional, que en Corea es de dos años de duración.

Es importante destacar que, durante el servicio militar obligatorio coreano, que oscila entre 21 y 24 meses, no se puede tener contacto con el exterior: no se permite el uso de las redes sociales ni de smartphones. Tampoco se puede salir al extranjero a no ser que se pida con tiempo un permiso de seis meses de duración. No realizar el servicio militar implica la mayor traición al país y un año de cárcel.

En un principio, está previsto que Heung-Min Son permanezca en Corea del Sur hasta el 8 de mayo, momento en el que regresará al Reino Unido para volver a estar bajo la disciplina de los "Spurs" y ponerse a las órdenes de su entrenador, José Mourinho. Hoy la prensa coreana ha mostrado las primeras imagenes de Son con uniforme de camuflaje, fusil al hombro y un casco con su número identificativo en el cuerpo de la marina, el 136.

Son acabará pronto su instrucción como soldado y tendrá que licenciarse. Cuando lo logre, regresará a . Eso sí, antes, como es lógico, tendrá que volver a pasar un periodo de cuarentena obligatoria de 15 días.