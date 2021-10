OPINIÓN: ¿Salah es el mejor futbolista del mundo en la actualidad?

El delantero ha tenido un extraordinario inicio de temporada con el Liverpool, igualando su récord personal de partidos consecutivos marcando goles.

Nunca es un partido más contra el Manchester City. Anfield Road recibía al campeón de la Premier League con sed de revancha y con la necesidad de sumar los tres puntos para mantener el liderato del campeonato inglés. Y el compromiso resultó tan igualado como se esperaba: ocasiones en ambos arcos, pocas equivocaciones y un alto nivel táctico por parte de dos de los mejores equipos del planeta.

Fue entonces cuando Mohamed Salah recibió el pase de Curtis Jones a los 76 minutos de juego. El delantero egipcio estaba de espaldas al arco y rodeado por tres defensas celestes. La jugada estaba en el vértice izquierdo del área de los Citizens, por lo que no representaba ninguna amenaza real para el equipo con mejores registros defensivos de la Premier League.

O eso pensamos.

En cuestión de segundos, luego de una extraordinaria combinación de habilidad, fuerza, equilibrio, técnica y mucha inteligencia, Salah dejó en el camino a Joao Cancelo y Phil Foden. Sacó de su posición a Bernardo Silva. Luego acabó con Aymeric Laporte con un gran regate antes de que, con una precisión devastadora, venció a Ederson con un ajustado remate de derecha. ¡GOLAZO!

"Un gol de otro planeta", dijo Gary Neville, exjugador del Manchester United y ahora comentarista de Sky Sports. Lo mismo dijo Jurgen Klopp, quien una vez culminado el partido aseguró que la gente hablará de ese gol dentro de 50 o 60 años. "Solo los mejores jugadores del mundo marcan goles como este", agregó el técnico del Liverpool.

Es entonces cuando surge la duda: ¿Hay algún jugador que actualmente sea mejor que Salah? La pregunta es válida y pertinente. El delantero egipcio ha sido una estrella durante muchos años, pero ciertamente su nivel en estos momentos está muy por encima de lo que alguna vez pudo mostrar a lo largo de su carrera.

"No creo que haya nadie mejor en el mundo en este momento, de verdad que no", dijo Jamie Carragher, ex defensa del Liverpool, el pasado domingo. En BBC Radio 5 Live, Chris Sutton, ganador de la Premier League con Blackburn, estuvo de acuerdo con la afirmación Carragher: "En este momento, es mejor que Messi y Ronaldo".

Aunque suene exagerado, es una opinión muy difícil de discutir. Salah lleva nueve goles y tres asistencias en lo que va de temporada. Ronaldo, si queremos compararlos, tiene cinco goles y Messi solo ha marcado en una oportunidad, que fue en la victoria del París Saint-Germain ante Manchester City en la Champions League.

Mo, además, ha marcado en sus últimos siete partidos disputados con el Liverpool, igualando el récord personal que estableció durante la temporada 2017-18. En esa oportunidad, Salah culminó la campaña con 44 anotaciones en todas las competiciones, números que podría repetir si mantiene el ritmo con el que inició el presente curso.

Si bien los Reds cuentan con figuras de la talla de Van Dijk, Alisson, Fabinho, Mané o Alexander-Arnold, es la presencia de Salah la que marca la diferencia según la opinión de Micah Richards. "Sin Mo, el Liverpool no está en la carrera por el título esta temporada. Es insustituible”, asegura el exlateral inglés.

También es importante destacar que el Faraón no solo destaca por su número de goles, sino también por la importancia de cada uno de ellos. Los goles de Salah en la temporada pasada valieron 17 puntos para el Liverpool y en esta oportunidad no parece ir muy lejos de esa línea, marcando ante Chelsea, Manchester City, Leeds, Milan y Porto.

En ese sentido, ¿quiénes son sus rivales directos? ¿Quién, al igual que él, puede considerarse el mejor del mundo en la actualidad? Messi y Ronaldo, por motivos obvios, siempre estarán en esa discusión pero, con 34 y 36 años respectivamente, su mejor momento seguramente ha pasado.

Kylian Mbappé es considerado por muchos como el heredero natural de Messi y Ronaldo, pero incluso sus números están por debajo de los de Salah en lo que va de temporada. El francés tiene cuatro goles y cinco asistencias con el PSG. Impresionante, sí, pero todavía lejos de lo hecho por el egipcio hasta ahora.

En Alemania, la buena racha de Robert Lewandowski ha durado al menos una década. También comenzó con el pie derecho esta temporada, marcando 14 goles con el Bayern Munich. Solo el COVID-19 le negó el Balón de Oro el año pasado y sus récords alcanzado en la Bundesliga lo confirman como uno de los delanteros más letales del momento.

Erling Haaland, por su parte, es probablemente el sucesor de Lewandowski como hombre de área. La estrella del Borussia Dortmund tiene 11 goles en esta temporada, aunque tres llegaron contra rivales muy inferiores en la Copa de Alemania. Sin embargo, el delantero de 21 años está llamado a dominar el fútbol mundial en los próximos años junto a Mbappé.

No podemos olvidar a Karim Benzema. Aunque el Real Madrid está lejos de ser ese equipo fantástico de hace algunos años, la estrella francesa ya tiene 10 goles en la temporada y seguramente cargará con el peso ofensivo del equipo. A sus 33 años y habiendo vivido tanto tiempo a la sombra de CR7, el delantero sigue siendo una de las grandes estrellas de la actualidad.

✍ Describe a @MoSalah en una sola palabra: ____________ pic.twitter.com/Adr9PqZjzR — Goal en español (@Goal_en_espanol) January 19, 2020

En ese listado compite Salah. Su nombre resuena en cada uno de los partidos, ya sea como local o como visitante. Ningún jugador del Liverpool vende más camisetas en las tiendas del club. Ningún jugador de los Reds tiene tanta demanda cuando se trata de autógrados o selfies con los hinchas del equipo inglés.

En el Liverpool todos están desesperados, esperando la noticia de que firme su nuevo contrato debido a que el actual vence en junio de 2022. Tal vez es un futbolista subestimado en algunos lugares, pero en Anfield Road están completamente claros del valor que tiene Salah para el club y lo mucho que puede ofrecerle a los Reds si cierra su renovación.

"No puedes no amar a Mo Salah", dijo a Goal esta semana John Arne Riise, exdefensor del Liverpool. “Él sigue y sigue y sigue, y siempre está sonriendo. Simplemente nunca se detiene. Lo que ha hecho durante tantos años es simplemente increíble, y espero que esté presente durante muchos años más".

¿El mejor del mundo en la actualidad? Tal vez sí.