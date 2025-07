'¡Sabemos que no corre! - El regreso de Lionel Messi al Barcelona queda categóricamente descartado, ya que se espera que la estrella del Inter Miami y Argentina se retire después de la Copa del Mundo 2026

Un regreso de Lionel Messi a Barcelona ha sido descartado, ya que el astro argentino "no corre", mientras que se ha fijado una posible fecha de retiro.

¿QUÉ PASÓ?

A día de hoy, el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, Messi, sigue bajo contrato con el equipo de la MLS, Inter Miami. Habiendo estado en sus filas desde el verano de 2023, el gran de todos los tiempos tiene la opción de activar una extensión de 12 meses.

EL GRAN ESCENARIO

También se especula sobre un movimiento para unirse a su eterno rival Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League, en medio de rumores sobre términos lucrativos que se están preparando en Oriente Medio, con Messi guardando silencio sobre su futuro.

El artículo sigue a continuación

Getty/GOAL

¿LO SABÍAS?

También se ha sugerido un sensacional regreso a Camp Nou, pero no se espera que Messi - a sus 38 años - se una a la sensación adolescente Lamine Yamal en Cataluña. En cambio, se sugiere que podría colgar las botas después del Mundial 2026.

¿QUÉ DIJO PETIT?

El exmediocampista del Barcelona Emmanuel Petit ha dicho a EscapistMagazine: “Lionel Messi ha sido vinculado con un préstamo de vuelta al Barcelona, pero Lamine Yamal no va a estar en el banco.

“Messi podría jugar en el número 10, pero sabemos que no corre y ¿puede el Barcelona controlar el mediocampo con solo dos jugadores allí? No hay manera de que veamos a Messi de vuelta en el Barcelona. Le deseo lo mejor en llegar al Mundial de 2026 y creo que luego se retirará.

“¿Podría Messi irse a préstamo a otro lugar en Europa antes del Mundial? Creo que ha recibido un trato realmente especial en Estados Unidos y sería difícil.

“Es la misma situación con Ronaldo y quién es capaz de pagar esos salarios a su edad, necesitas a otros 10 jugadores para hacer las corridas y los equipos europeos de élite no funcionan así. No ves jugadores en el fútbol moderno que no tengan mucho movimiento, es por eso que el tiempo de Messi en Europa ha terminado.”

Getty

¿QUÉ SIGUE PARA MESSI?

Messi ha admitido previamente estar intrigado por un período en Arabia Saudita, mientras que regresar donde todo comenzó para él en Newell’s Old Boys también tendría un obvio atractivo. Se espera que una decisión sobre sus planes a largo plazo se tome de manera inminente.