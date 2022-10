Rueda de prensa de Sampaoli en el Sevilla hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

El argentino vuelve a ser el inquilino del Sevilla y el encargado de ofrecer las ruedas de prensa antes y después de cada partido.

El Sevilla está viviendo una temporada 2022-2023 complicada. La situación ha obligado a destituir a Julen Lopetegui y que vuelva Jorge Sampaoli como entrenador.

El técnico argentino tiene el reto de sacar al Sevilla de los puestos de descenso y también de peler el pase a octavos en la UEFA Champions League, donde este martes 11 de octubre se mide al Borussia Dortmund en Alemania. Antes, el lunes a las 18:30 horas el preparador de Casilda comparece en rueda de prensa con el Papu Gómez en el Signal Iduna Park.

Evolución jugadores: "Las evoluciones no son homogéneas, son heterogéneas. Hay jugadores que evolucionan más rápidos, jugadores a los que les cuesta más tiempo y jugadores que no alcanzan esa evolución"

Cambios tácticos del equipo: "Si uno no avanza en la progresión, podemos volver atrás con mucha facilidad. Hoy estamos en el mismo lugar que estábamos, tratando de generar paulatinamente mejoras colectivas o globales que nos permitan competir de una forma".

Mejoría del equipo: "En este tipo de situaciones no se pueden generar modificaciones extraordinarias en cuatro días. Estamos expuestos a la irregularidad. Y como entrenadores tenemos que tratar que esa regularidad sea menos compleja porque si volvemos atrás tenemos que empezar de cero otra vez"

Marcao: "Tiene molestias normales de la inactividad, propias del tiempo que lleva sin jugar. Hoy entrenó con el grupo y está creo que a disposición para el partido. Hasta ahora, su ingreso, por la jerarquía que tiene, ha dado seguridades que el equipo no tenía. Es importante que esté, siempre y cuando pueda".

El rol de Acuña y Navas: "Acuña, como Navas, son jugadores que tienen cierta polifuncionalidad que nos permiten utilizarlo en la necesidad que el equipo requiera".

Obligación de ganar: "La obligación de ganar es un problema. El equipo siempre ha querido ganar pero no ha podido. Tenemos que dar herramientas colectivas que nos permitan un desarrollo. En el partido de Borussia no hablamos de ni siquiera un jugador del Borussia. Hablamos de nosotros porque nosotros somoe el problema. Vamos a jugar ante un Mallorca muy estructurado, que fue muy duro para el Madrid y para el Barcelona. Desde su estructura pueden hacernos mucho daño si no generamos una solidez futbolística de dominio".

Isco: "Sinceramente creo que en Nasri vi un líder futbolístico. Isco es un jugador extraordinario y sería genial que pueda ser nuestro líder del juego y que genere conectividades futbolísticas y emocionales que nos hagan funcionar".

La lesión de Tecatito: "Tecatito es jugador del Sevilla y el área médica es responsable de la recuperación de Tecatito"

La recuperación de Fernando: "Fernando tenía un tipo de infección que lo incomodaba mucho. Hoy entrenó aparte, pero creo que a partir del domingo ya entrenará con el grupo. Está, por lo menos, visiblemente recuperado y el domingo entrenará con nosotros".

Jugar sin 9: "Cuando uno no pone a un nueve absoluto dice que jugamos con un falso 9. Y el otro día tuvimos más ocasiones de ataque cuando jugamos sin un nueve".

Sistema: "Estamos en una etapa de conocimiento y de establecer quiénes son los jugadores que a corto plazo pueden generar, desde la globalidad que habla antes, adaptaciones a un sistema"

Rueda de prensa Mallorca vs. Sevilla Hora 13:00 horas Sede Ciudad Deportiva (Sevilla) TV Sevilla FC TV

Todos las ruedas de prensa del Sevilla de la temporada 2022-2023 del Sevilla se podrán ver en Sevilla FC Televisión, el canal oficial del club sea cual sea la competición que se dispute. SFC TV se puede ver de forma gratuita en Sevilla a través de la Televisión Digital Terrestre. El canal del Sevilla también está disponible en plataformas como Movistar, Orange TV y Vodafone TV.

Por su parte, en el resto del mundo se puede ver también de forma gratuita en la web

live.sevillafc.es, sólo tienes que rellenar un formulario de registro y podrás ver el canal de forma completamente gratuita, también se puerde ver en los perfiles oficiales de Youtube y Facebook del club.