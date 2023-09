La seleccionadora de España comparece junto a las dos internacionales antes del duelo con las suecas por la Nations League.

Montse Tomé, seleccionadora de España, comparece este jueves desde las 18:00 horas junto a Alexia Putellas e Irene Paredes. Lo hace en Göteborg y en medio de toda la polémica que se vive en la Selección desde hace mucho tiempo, pero que se hizo más evidente después del beso que Luis Rubiales dio a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial ganado por La Roja en Australia-Nueva Zelanda.

Un hecho que desencadenó una serie de acontecimientos y que llevó a la renuncia masiva de las internacionales, además de provocar la salida de Jorge Vilda del banquillo. El hombre que condujo a una gesta histórica en Oceanía ya no está y, en su lugar, la Federación colocó a quien era su mano derecha, Montse Tomé. Pese a que las futbolistas se negaron a ir con España, la nueva entrenadora convocó a las campeonas del mundo y las internacionales tuvieron que acceder para evitar consecuencias legales, con Patri Guijarro y Mapi León (que no habían ido a la Copa del Mundo) abandonando la concentración porque no estaban preparadas "mentalmente" para jugar.

En medio de un caos institucional y de todos los líos extrafutbolísticos, a la Selección le toca jugar dos partidos vitales. Son por la UEFA Nations League, torneo clasificatorio a unos Juegos Olímpicos que España nunca disputó en el fútbol femenino. El primero de ellos es este viernes y ante Suecia, una de las potencias mundiales. España eliminó a las suecas en el pasado Mundial y querrá volver a imponerse este viernes 22 de septiembre desde las 18.30 horas (CET) en el Estadio Gamla Ullevi de Göteborg.

Rueda de prensa de Montse Tomé, Alexia Putellas e Irene Paredes antes del Suecia vs. Selección España: dónde ver en directo online y streaming

PARTIDO Suecia vs. España RUEDA DE PRENSA Jueves, 21/9/2023 HORARIO 18:00 SEDE Göteborg

¿Dónde ver en directo la rueda de prensa?

Las declaraciones de Tomé, Putellas y Paredes, aquí: