Rubén Baraja, el penúltimo escudo para Peter Lim

La leyenda y excapitán valencianista llega al club para tratar de eludir un descenso que acecha cada vez con más fuerza.

A estas alturas de esta infame novela de terror, hasta el más inocente sabe que el problema del Valencia Club de Fútbol no es el entrenador. Ni lo es ahora, ni lo ha sido nunca. Un club que desde septiembre de 2019 no tiene estructura deportiva no puede cargar todo el peso en una sola persona. Lo sabemos nosotros y lo sabe Meriton, aunque quieran hacernos ver que no.

El desgobierno del Valencia es tal que, esta vez sí, la posibilidad del descenso a Segunda División es más que real. Han destrozado el club y costará muchísimo reparar todo el daño causado, seguramente mucho más tiempo del que han invertido en dinamitar a uno de los grandes de España.

Fichaje de Rubén Baraja por el Valencia: cuántos años de contrato firma y su perfil como entrenador

Vamos camino de nueve años desde que Meriton Holdings, de la mano de Peter Lim, se hizo cargo del Valencia. Ese es el tiempo que han tardado unos gestores negligentes en reventar un club centenario, seguramente el cuarto de España por historia y títulos.

El epílogo a todo este vodevil de sinsentidos cada vez parece más claro que será un descenso. En las calles de Valencia lleva años escuchándose eso de "si no es este año, pues será el siguiente" y es muy probable que la parroquia termine llevando razón.

La gente está harta, hastiada y por momentos ha parecido que incluso resignada. No los quieren aquí, pero en el fondo saben que no se van a ir y que lo único que queda es pelear por un escudo heredado de abuelos a padres e hijos.

Por qué el Valencia CF descendió a Segunda División en el año 1986

Y en todo este caos aparece en el horizonte Rubén Baraja, una leyenda del club a la que Meriton le da el equipo para intentar la salvación. Pero que nadie se lleve a engaño, el escogido es Baraja porque es un tipo querido entre la afición y le sirve de cortina de humo y de escudo a su propietario. Su curriculum como técnico da exactamente igual, la única intención es parar un poquito el golpe para, seguramente y aunque salve al equipo, en junio poner a alguien de su cuerda y seguir el plan marcado de masacrar al club.

El Valencia puede eludir el descenso, ojalá lo haga, pero lo que parece más complicado es que pueda eludir a Meriton y Peter Lim. Ahí va el penúltimo escudo del singapurense. Mucha suerte a Baraja y al Valencia. La van a necesitar.

César Hurtado