Ronald Koeman anuncia su salida del hospital

El seleccionador holandés ha usado las redes sociales para confirmar su salida del hospital, donde fue ingresado el pasado domingo

Ronald Koeman tiene buenas noticias. El seleccionador de los Países Bajos ha utilizado su perfil en las redes sociales para anunciar su salida del hospital, donde llevaba ingresado desde el domingo por problemas cardíacos, según anunció su agente.

"Pasé un poco de miedo el pasado fin de semana. Yo lo pasé, por supuesto, pero también mi familia y mis amigos. Afortunadamente, los médicos de AMC se apresuraron a ayudarme y actuaron maravillosamente, por lo que estoy muy agradecido. Un evento así realmente te ayuda a bajar a la tierra", comentó el técnico.

"Fue genial ver cómo muchas personas se movieron. Estoy agradecido por todos los dulces mensajes de gente que conozco y de los clubes, pero también de gente con la que nunca me he cruzado. Esto me ha dado fuerzas y estoy muy agradecido. Me siento muy sano en este momento. Significa que continuaré mi trabajo con la máxima fuerza en cuanto el balón vuelva a rodar. De nuevo: gracias por el apoyo. Nos veremos pronto. Ronald Koeman", reza el texto que acompaña a la foto subida por el míster a redes sociales.

El ex del o Barça fue ingresado el pasado fin de semana y fue sometido a un cateterismo después de que al salir en bicicleta, no se sintiese bien y tuviera que acudir de urgencia al hospital, tal y como confirmó su representante, Rob Jansen, a NOS.

Afortunadamente los médicos del hospital AMC me ayudaron rápidamente y de forma fenomenal. Les estoy muy agradecidos. pic.twitter.com/XqhZ9UTX8A — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) May 7, 2020

De esta forma, confirma que su intención pasa por volver a entrenar a , selección con la que tiene contrato hasta el 2022, aunque él mismo confesó que tiene una cláusula liberatoria para ir al Barça en el caso de que le hiciera una oferta para entrenar al cuadro de la Ciudad Condal.