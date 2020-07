Rodrygo, sobre Modric: "Le llamo papá y me llama hijo"

El futbolista del Real Madrid mantuvo una charla con sus seguidores y reveló algunas anécdotas

Rodrygo Goes ha mantenido una charla con sus 'followers' en Twitter. El futbolista del , que ha conquistado su primera Liga con el conjunto blanco, ha desvelado algunas anécdotas con sus compañeros y ha comentado quién es su jugador favorito.

Modric, su 'padre' en el vestuario

"Tenemos una relación muy buena, una relación de padre e hijo. Cuando se enteró que mi padre tenía 35 años no se lo creía y luego me dijo: "Pues respétame que soy lo mayor como para ser tu padre". Desde entonces, él siempre me llama hijo y yo lo llamo papá", expresó.

Un ex del Real Madrid, su futbolista favorito

Cuando fue cuestionado acerca de quién es su jugador favorito, Goes no dudó. Señaló al máximo goleador histórico del conjunto blanco. "Cristiano Ronaldo", señalaba en la charla el extremo.

Rodrygo, muy supersticioso

"Siempre me pongo primero la bota derecha y la espinillera derecha, luego ato la bota derecha... Cuando salto al campo siempre pongo primero el pie derecho, nunca piso la línea... y siempre voy al baño antes. Y no digo más porque estoy un poco loco de las que tengo", analizaba.

¿Con qué leyendas le hubiera gustado jugar?

"Pelé, Ronaldo Nazario, Zidane, Roberto Carlos y Cristiano Ronaldo", comentaba. Hay que reseñar que ha vuelto a incluir el nombre del delantero de la en su lista.

Elogios a Hazard

En la charla, también fue cuestionado por Eden Hazard. A pesar de la "peor temporada" de la carrera del belga, el brasileño solo ha tenido palabras de elogio hacia una de las estrellas del Real Madrid.

"Jugar a su lado es un sueño para mí porque es uno de mis ídolos. Hazard es demasiado y es un honor estar a su lado", comentó.