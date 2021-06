Inter Miami acaba con los rumores y descarta salida de Rodolfo Pizarro

Phil Neville aseguró que no hay ninguna posibilidad de que el mediocampista mexicano deje al club de la MLS.

Inter Miami fue contundente con respecto al futuro de Rodolfo Pizarro y acabaron con los rumores sobre su regreso a México. El director técnico Phil Neville cuenta con el mexicano y la falta de minutos se debe a problemas físicos que ha venido acarreando.

Con ello, el inglés ha tirado por la borda cualquier versión que lo ponía en Chivas y Rayados de Monterrey: " No hay posibilidad de que Rodolfo deje este club . Es un jugador del inter miami, está lesionado en este momento, no podemos detener la especulación, pero no juega porque está lesionado".

En ios últimos meses, Neville ha sido constantemente cuestionado sobre el presente del canterano de los Tuzos del Pachuca, por la poca participación que ha tenido en comparación con la que tuvo durante la gestión del uruguayo Diego Alonso.

Fútbol with rhythm 🕺



Pellegrini, Higuain and @Rpizarrot combine for the first dance of the night! #InterMiamiCF pic.twitter.com/7Gi3VI5ZG5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 29, 2020

" No voy a contestar más preguntas sobre Pizarro , creo que he explicado muchas veces que él forma gran parte de lo que hacemos aquí y él está feliz aquí", indicó el ex futbolista de Manchester United y Everton de Inglaterra.

Neville, además, descartó que Pizarro haya pedido su salida del Inter Miami, uno de los tópicos que alimentaron los rumores sobre el mexicano. Las lesiones llevaron a que fuera baja de Selección del último encuentro frente a Honduras.

" No, Rodolfo no ha comunicado eso (a la directiva) , Rodolfo es un jugador de inter Miami. Muchas veces les he dicho que me gusta que juegue para Miami y a él también le gusta. Pudo ir con su Selección de México, ir a otro ambiente y ahora está lesionado, Rodolfo lleva lesionado tres semanas y media y necesitamos que regrese con nosotros", señaló.

Pizarro ya fue descartado del próximo partido frente a DC United por la misma lesión. Desde su llegada a MLS para la Temporada 2021 ha disputado 26 partidos entre temporada regular y el MLS is Back, mismos en los que ha marcado cuatro goles.