Roberto Navajas: "Bravo es un jugador que no necesita tantos partidos para nuevamente coger el ritmo y la forma"

El preparador de arqueros español, quien trabajó con el chileno en la Real Sociedad, confía en que su expupilo pueda llegar a la Copa América.

En febrero de 2018 se produjo el “quiebre” entre Reinaldo Rueda y Claudio Bravo, quien posteriormente decidió automarginarse de la Selección chilena. En esa fecha, el técnico caleño viajó a Europa para sostener sus primeros acercamientos con los principales referentes de La Roja y el oriundo de Viluco que, como capitán, levantó la Copa América de 2015 y, un año después, la Copa América Centenario, tenía un lugar destacado en la agenda del colombiano.

Sin embargo, el hombre del Manchester City deslizó la opción de introducir cambios en el nuevo proceso del combinado nacional (sugirió el arribo de Julio Rodríguez como preparador de arqueros) lo que no fue bien visto en Juan Pinto Durán. En ese contexto, tomó la decisión de dar un paso al costado y el encargado de asumir la portería de los criollos en el estreno del cafetero fue Johnny Herrera. “Claudio Bravo fue muy claro, tomó una posición; queríamos tenerlo y por eso insistimos”, declaraba el DT en la conferencia de prensa previa al triunfo por 1-2 sobre Suecia.

El tiempo no logró atenuar las discrepancias. Al contrario. No fue tomado en cuenta en los duelos amistosos que siguieron para el seleccionado y que remataron con un balance de 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

Eso sí, el 20 de agosto de 2018 fue un día fatídico para el ex Barcelona. En un entrenamiento de los Citizens, el arquero chileno sufrió la que probablemente sea la lesión más temida por los futbolistas: la rotura del tendón de Aquiles. En este caso, del pie izquierdo.

Tras largos meses de recuperación de la intervención a la que fue sometido por Ramón Cugat, el mismo traumatólogo que operó a Arturo Vidal antes del Mundial de Brasil 2014, el portero avisó en sus redes sociales su intención de romper el alejamiento con el equipo nacional: se prepara para llegar en condiciones a la Copa América, que se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio.

Al respecto, el sucesor de Juan Antonio Pizzi manifestó que el portero mantiene opciones de volver a ser citado, aunque todo depende de la cantidad de partidos que pueda enfrentar una vez recuperado. “Lo importante es que su recuperación va por buen camino y está muy motivado y ojalá pueda jugar pronto. Todo pasará por cuantos partidos pueda jugar”, dijo Rueda hace unos días.

¿Llegará a tiempo? El español Roberto Navajas, quien se convirtió en un cercano al meta nacional mientras lo preparó en la Real Sociedad atendió el llamado de Goal, en el que aseguró que el otrora capitán aún puede exhibir buenos rendimientos que le permitan ser considerado y reveló que "Bravo es un jugador que no necesita tantos partidos para nuevamente coger el ritmo y la forma".

Buscando unos videos, me he encontrado esta foto cuando @C1audioBravo fue elegido el Mejor Portero de La Liga. Un hermoso momento que quiso compartir conmigo y que hoy comparto con vosotros. pic.twitter.com/rtItVhbXwe — Roberto Navajas (@navajas_roberto) 17 de enero de 2019

"No tengo ninguna duda de que Claudio podrá recuperar su nivel competitivo como antes. Conociéndolo, yo creo que esto es un pequeño tropiezo y nada más. Yo creo que está haciendo todo lo posible para recuperarse, estar al cien por cien y estar a disposición de mostrar su máximo rendimiento”, dijo el profesional hispano.

Respecto a cómo afecta en el timming de un arquero estar tanto tiempo fuera, Navajas dijo: "Si hablamos de un portero joven podría decir que le costaría mucho volver a adaptarse; pero hablando de un portero experimentado, mundialista, y con la cabeza que tiene Claudio, que sabe adaptarse a las exigencias competitivas, entonces no me cabe duda que Claudio lo puede conseguir", indicó.

"Desde afuera se puede un poco desconfiar de ese proceso pero luego las realidades personales son muy diferentes. Y la característica que tiene Claudio Bravo es manejar su cabeza para activarse, adecuarse a las necesidades. Es un jugador que no necesita tantos partidos para nuevamente coger el ritmo y la forma. Lo pudo demostrar, por ejemplo, en varios partidos en los que después de no jugar era el pilar del equipo. Hay que tener en cuenta eso y la experiencia de Bravo que es muchísima como para confiar”, agregó.

- ¿La Selección chilena se puede dar el lujo de no contar con Claudio Bravo?

"La idiosincrasia de cada Selección o equipo son muy internas. Hay que ver que es lo que piensa el técnico. Creo que es indudable que la experiencia de Bravo es muy importante para tener en cuenta y utilizarla. Muchas veces es más importante lo que hace el portero con su presencia más que por lo que hace realmente. La experiencia de Bravo es para tener en cuenta en cualquier equipo y en cualquier Selección".

- ¿Ve a Gabriel Arias como el sustituto del otrora capitán de La Roja?

"Cada portero es diferente, cada jugador es diferente. No se puede hablar de sustituto natural porque cada portero tiene su idiosincrasia. Yo creo que hablar de sustituto es muy complicado porque al final son personas exclusivas. No hay un sustituto natural, los procesos son más largos y al final cada uno sacará su máximo rendimiento en la máxima competición. No es lo mismo jugar el día a día en sus clubes, también hay que saber cambiar el chip en tu Selección, entonces para hablar de un relevo es todavía muy temprano".

Esta es una muestra del nivel de entrenamiento que desarrollamos con @C1audioBravo de acuerdo a sus características, habilidades, talento y fortaleza mental para trabajar. Un grande de principio a fin pic.twitter.com/6dbVYgCDqA — Roberto Navajas (@navajas_roberto) 20 de enero de 2019

Por otra parte, el formador de nacido en Colo Colo habló sobre los supuestos conflictos que han mantenido a Bravo lejos del combinado nacional tras el fracaso en la clasificación a Rusia 2018. Uno de ellos sería el lío con su compañero Arturo Vidal.

"Más que el problema o no problema, lo importante es buscar el encuentro y las soluciones. Este es un deporte de conflicto, de mucha carga emocional, entonces lo importante es saber manejar en el día a día esas situaciones que ocurren que son muy normales y provocar encuentros de soluciones. Cada uno debe aportar su 100 % para un objetivo en común, en este caso la Selección. Es más importante buscar el encuentro, buscar el camino para solucionar, que estar centrados en los problemas que pudo o no pudo haber".

El chileno tendrá que seguir librando una dura lucha contra el brasileño Ederson, quien firmó su extensión por dos temporadas más en el conjunto de Pep Guardiola. El valor nacional tiene contrato hasta fines de la temporada 2019-2020, pero habrá que ver qué decisión toma. ¿Debería esperar una opción en los Citizens o irse y buscar continuidad?

"Cuando un jugador es ambicioso y quiere dar lo máximo en el club donde está, como la cabeza ganadora que tiene Bravo de querer siempre ser el mejor, de no conformarse con lo que tiene sino de querer ganar más, primero lo que hará es trabajar al máximo, darlo todo para poder ofrecer su máximo rendimiento y poder poner todo eso a disposición de su entrenador. Después valorar su continuidad es muy difícil en el mundo del fútbol que es tan cambiante y dinámico que no se puede asegurar nada de un día para otro".

También, Navajas se tomó el tiempo para analizar la actualidad del "Rey Arturo" en el equipo de Ernesto Valverde. Al respecto sostuvo que "muchas veces hay que contextualizar a los jugadores dentro de los clubes en los que están jugando, de dónde vienen, de cómo se adaptan y el proceso que necesitan. Es interesante dejar que evolucionen igual como le pasó a Claudio Bravo en el Barcelona que ofreció un rendimiento increíble cuando nadie lo esperaba. Los últimos meses de la competición son los que van a marcar un poco ese proceso de adaptación, cambio o modificación que es lo que está ofreciendo Arturo Vidal".

Finalmente, habló sobre su plataforma de asesoramiento técnico y formación online “Zerogravity” con el que ha preparado a otros arqueros nacionales como Ignacio González, de Palestino, o Gabriel Castellón de Huachipato. También lo han conocido figuras como el argentino Gerónimo Rulli y el mexicano Guillermo Ochoa.

"La metodología que utilizamos es muy abierta. Primero hay que conocer al portero para adecuar sus capacidades, necesidades y recursos para diseñar eso que le ayude a conseguir sus objetivos. Todo se basa en el conocimiento del jugador y diseñar algo muy específico para cada uno de ellos. Como el caso de Nacho González que es un portero genial, que tiene un futuro próximo realmente muy importante. Entonces necesitan un desarrollo muy avanzado para que ellos consigan ir evolucionando y que no haya un límite, que nosotros, los entrenadores, les pongamos ese límite a los porteros. Que en un tiempo ese portero haya evolucionado y sea una versión mucho más completa que la de meses atrás", cerró.