River - Vélez, por la Copa Juan Gilberto Funes: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

En lo que será el último amistoso de pretemporada en la antesala del comienzo de la Copa de la Liga Profesional 2022, River recibe a Vélez en el Monumental, por la Copa Juan Gilberto Funes, nombre que homenajea al Búfalo, potente delantero que se destacó en ambos clubes.

Con la probable presencia en cancha de Juan Fernando Quintero y Esequiel Barco, el equipo de Marcelo Gallardo, que la semana pasada derrotó a Platense como local ante su público, buscará seguir aceitando su funcionamiento de cara al debut oficial en el campeonato doméstico, el sábado próximo ante Unión en Santa Fe .

Enfrente, un Fortín que también quiere encontrar su mejor versión antes de estrenarse en el certamen local, en Liniers, el próximo viernes contra Aldosivi.

PROBABLE FORMACIÓN DE RIVER

A excepción de Marcelo Herrera, que todavía no fue anunciado oficialmente, el Muñeco podrá darle minutos a las seis caras nuevas que ya se sumaron al plantel. No obstante, la idea del DT es probar contra Vélez a los once que imagina para el debut en la Copa de la Liga.

¿La probable alineación del Millonario? Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Agustín Palavecino, José Paradela; y Julián Alvarez.

PROBABLE FORMACIÓN DE VÉLEZ

Aunque todavía Mauricio Pellegrino no dio indicios del once que parará en Núñez, el principal atractivo en el equipo visitante será el regreso de Lucas Pratto al Monumental, donde se reencontrará con Gallardo y los hinchas de River.

SEDE, DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El partido entre River y Vélez se disputará el sábado 5 de febreroo, desde las 20 horas en el Estadio Antonio Vespucio Liberti. El arbitraje estará a cargo de Leandro Rey Hilfer.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por Fox Premium y Star +, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).