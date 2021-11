River salió bien parado de su rival más incómodo

El Millonario no pudo extender a nueve su racha de victorias, pero consiguió un buen empate ante un Estudiantes que logró lastimarlo a su manera.

En la lucha por salir campeón, River sabe que ganó un punto en la noche platense. Dentro de un partidazo con treinta remates al arco, Armani fue la figura estelar atajando disparos que podrían haber cambiado el resultado.



El Pincha no venía jugando bien en el torneo, por algo acumula siete partidos sin ganar, pero Zielinski contra Gallardo (y River) se transforma . Desde que es director técnico dirigió 18 veces ante la Banda , logrando seis triunfos, cinco empates y siete derrotas; a priori pueden parecer números normales pero toman significado porque lo hizo en contextos importantes y con equipos como Chacarita, Belgrano, Atlético Tucumán y Estudiantes. Por eso se sabía una parada difícil de antemano.

Durante lo que duró el trámite, River tuvo la pelota pero no controló el juego. Estudiantes dominó tan bien los circuitos que el gol millonario llegó gracias a una acción a balón parado. El Sicario Rojas, mediante un centro de Palavecino y segundos antes de que termine el primer tiempo, cabeceó en el área chica para irse al vestuario en ventaja . No obstante, en los primeros minutos de la etapa final, una pifia de Enzo Pérez que se apuró en querer despejar, sumada a otra de David Martínez , dejaron la pelota en los pies de Del Prete que asistió perfecto a Leandro Diaz para el empate. Una desatención que rápidamente hizo recordar a la ausencia de Paulo Díaz, que venía teniendo grandes actuaciones, pero se lesionó en la entrada en calor, no pudo ser desde el inicio y debió dejarle su lugar a Peña Biafore.

Los de Gallardo en la liga se destacan por tener, en promedio, un 64,9% de posesión cuando pierde o empata y un 56,2% cuando va ganando; en este partido promedió un 76.9% . Estudiantes fue sólido, con sus líneas juntas y la presión necesaria para que River no logre llegar cómodo a Andújar. En ningún momento salió de su plan que se basaba en concentración y disciplina. A esto, el local le agregó un juego directo interesante: Estudiantes totalizó 193 pases contra 660 de su rival, pero remató ocho veces al arco mientras que los de Nuñez lo hicieron en cinco ocasiones. Poco después de finalizar el partido, Ricardo Zielinski comentó que “los sistemas no son tan importantes, sino con cuánta gente atacás y con cuánta defendés” .

No siempre se puede ganar y cuando eso pasa es importante no perder, mucho más en las instancias definitivas de un torneo. Aunque eso signifique dejar atrás una racha de ocho triunfos consecutivos y quedarse a las puertas de la mejor seguidilla en la historia del club. En el Torneo de la Liga Profesional quedan 18 puntos y cada uno vale. River sigue teniendo una ventaja de siete puntos con Talleres, su más inmediato perseguidor, y nueve con Lanús, el tercero.