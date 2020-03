River no se presentará a jugar ante Atlético Tucumán

El club emitió un comunicado en el que explica su decisión de no disputar el partido como medida preventiva ante la pandemia de COVID-19.

Mientras se disputaba el segundo tiempo del partido que inauguró la Copa Superliga 2020 entre Gimnasia y , a puertas cerradas en La Plata, la bomba cayó: River no se presentará a jugar ante , el sábado, en el Monumental.

Pese a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había anunciado 24 horas antes que todos los encuentros de todas las categorías del fútbol argentino se llevarán a cabo, pero sin público por tiempo indeterminado, desde el club de Núñez informaron, a través de un comunicado publicado en su web oficial, que "en cuanto al fútbol profesional, el Cub considera que la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en un partido oficial" y que, en vista de esto, se decidió que el equipo de Marcelo Gallardo "atendiendo a razones de fuerza mayor, no se presentará en el partido del próximo sábado 14 de marzo vs. Atlético Tucumán. La misma decisión regirá para las Divisiones Inferiores".

Un rato después, en medio de especulaciones y rumores, Cristian Lucchetti, capitán del Decano, dejó en claro que el conjunto tucumano adhiere a la decisión del club de Núñez. "La postura nuestra es de no jugar, priorizar la salud. Está en riesgo nuestra salud, de nuestras familias, seres queridos. Creo que lo ideal hubiera sido tomar una decisión. Esta fecha se juega y seguro la que viene no se va a jugar. ¿Qué ganás? Desde la lógica, la coherencia, no se ha hecho nada", señaló el experimentado arquero, en declaraciones a FM 94.7, y agregó: "Nos adherimos a lo que está haciendo River, que es lo más lógico. Después, si los tres puntos son para uno o para otro, está al margen".

Más equipos

Esta decisión se dio apenas horas después de que la Subcomisión de médicos del fútbol enviara una nota a la AFA y a Superliga sugiriendo que suspenda la Copa Superliga. En la misma línea, según el sitio Doble Amarilla, varios capitanes de distintos equipos, con Leonardo Ponzio, de River, a la cabeza, se comunicaron con Sergio Marchi para solicitarle al Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) que no se dispute la fecha. Sin embargo, el certamen comenzó tal como estaba estipulado, a puertas cerradas en todos los estadios.

Tras el anuncio de River, la Superliga de Fútbol (SAF) respondió con un extenso comunicado, firmado por su vicepresidente 2°, Marcelo Tinelli, en el que advierte que "la actitud adoptada unilateralmente por un club integrante de la Superliga será pasible de sanciones".

¿Cuál será la postura del resto de los equipos de Primera División?

El comunicado completo del club de Núñez:

Siguiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y atentos a las distintas resoluciones del gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires en relación con la pandemia de coronavirus (COVID-19), informa que el Club permanecerá cerrado en su totalidad a partir del sábado 14 de marzo por tiempo indeterminado.

Con esta medida, el Club busca resguardar la salud de los socios, los empleados y las miles de personas que concurren diariamente a las distintas actividades que se realizan en la Institución.

El Departamento de Recursos Humanos coordinará con su personal formas de trabajo en modalidad home office cuando esto sea posible y dará asueto a aquellos que no puedan cumplir sus tareas a distancia.

El artículo sigue a continuación

En cuanto al fútbol profesional, el Club considera que la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en un partido oficial. El hecho de que hoy uno de nuestros jugadores haya mostrado síntomas compatibles con coronavirus (COVID-19) confirma los riesgos advertidos y nos fuerza a tomar conciencia sobre las consecuencias antes mencionadas, más allá de que el diagnóstico no se haya confirmado y de que Thomas Gutiérrez esté evolucionando favorablemente. En vista de esto, River Plate ha decidido que, atendiendo a razones de fuerza mayor, no se presentará en el partido del próximo sábado 14 de marzo vs. Atlético Tucumán. La misma decisión regirá para las Divisiones Inferiores.

Desde ya, agradecemos la comprensión y apelamos a la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros.