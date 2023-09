Revelado: ¿Por qué el Chelsea no fichó a Declan Rice antes que el Arsenal por 105 millones previo a pagar 115 millones por Moisés Caicedo?

El Chelsea le dio vía libre al Arsenal por Declan Rice, ya que consideraban que la tarifa de transferencia incluía "una prima inglesa".

Los Blues habían estado fuertemente vinculados con el mediocampista internacional de Inglaterra durante algún tiempo de cara a la ventana de transferencias de 2023. Habiendo tenido previamente a Rice dentro de su academia, la expectativa era que se hicieran esfuerzos para llevarlo de regreso a Stamford Bridge.

Eso no sucedió, y el Arsenal cerró un acuerdo récord con el vecino londinense, el West Ham. Según The Telegraph, el Chelsea no se acercó porque pensaba que el precio de venta de Rice estaba demasiado inflado, como suele ocurrir con los jugadores ingleses que se mueven entre clubes de la Premier League.

Chelsea también dejó pasar oportunidades de presentar ofertas por James Maddison y James Ward-Prowse, mientras se preparaban para salir del Leicester y Southampton, respectivamente. Los Blues terminaron gastando más en Cole Palmer de lo que Tottenham pagó por Maddison y 20 millones más en Romeo Lavia, de 19 años, de lo que West Ham gastó en Ward-Prowse.

Siguen surgiendo preguntas sobre el excesivo gasto del Chelsea, que ha superado los mil millones de libras esterlinas en tres ventanas, y su decisión de no fichar a Rice se vuelve aún más confusa por el hecho de que invirtieron 115 millones de libras esterlinas para contratar a Moisés Caicedo de otro rival de la Premier como el Brighton.