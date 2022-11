El resumen de Portugal vs. Uruguay por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Portugal y Uruguay se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo H del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Lusail como escenario, se da uno de los encuentros más anticipados de la primera ronda del campeonato, entre dos selecciones que aspiran a convertirse en protagonistas a lo largo del torneo.

Los Lusos debutaron con un complicado y valioso triunfo por marcador de 3-2 sobre Ghana con anotaciones de Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Rafael Leao. Por su parte, la Celeste no logró pasar del empate sin goles ante Corea del Sur. Los europeos son lideres en solitario del grupo, mientras que los sudamericanos se colocaron en el segundo sitio del tablero, igualados con los Tigres de Asia.

A continuación, lo mejor del partido entre Portugal y Uruguay, correspondiente al Grupo H del Mundial de Qatar 2022.

¡CRERCA URUGUAY DEL PRIMERO! Rodrigo Bentancur entra al área tras una gran cabalgata y Diogo Costa achica para salvar el arco lusitano

Bentancur getting a head of steam and charging from midfield is hilarious because he doesn’t look fast but something good usually happens as a result pic.twitter.com/ljS6p03E1I