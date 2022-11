El resumen de Portugal vs. Ghana por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Portugal y Ghana se enfrentan en partido correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio 974 como escenario, se presenta una de las mejores plantillas que el torneo tiene por ofrecer, frente a un rival con pocas, pero significativas apariciones en el campeonato.

Los Lusos se presentan al compromiso después de clasificar en la eliminatoria de la UEFA a través del repechaje, venciendo primero a Turquía y después a Macedonia del Norte. En la Eurocopa 2020 alcanzaron los octavos de final. Portugal fue cuarto lugar en Alemania 2006 y tercero en Inglaterra 1966.

Por su parte, las Estrellas Negras clasificaron a su cuarto Mundial. Ghana clasificó a Qatar 2022 tras vencer con gol de visitante por marcador de 1-1 a Nigeria en la fase final de la eliminatoria de la CAF. En 2021 no consiguió pasar de la ronda de grupos en la Copa Africana de Naciones.

¡Iñaki Williams liderará el ataque de Ghana para dar la sorpresa!

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 ! 🚨 Our starting 𝗫𝗜 to face Portugal. #BlackStars | #FIFAWorldCup | #TeamGhana | #Qatar2022 pic.twitter.com/dHbKM5r9k6

¡Así sale la Portugal de Cristiano Ronaldo a debutar con victoria en Qatar! Joao Félix y CR7 empiezan de inicio

A ✨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗜𝗔✨! Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥 #VesteABandeira



The ✨𝗗𝗘𝗕𝗨𝗧✨! This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/DNTBs6oq5T