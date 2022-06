Reinier se acerca al Benfica: falta el acuerdo entre clubes

El brasileño aprueba irse al club portugués, muy interesado en su cesión. Sin embargo, falta cerrar la negociación con el Madrid.

Por Jorge C. Picón - El futuro de Reinier está a punto de aclararse, aunque todavía faltan piezas por unir. El brasileño y su entorno han evaluado diferentes ofertas en el mercado para volver a salir cedido y en este momento el equipo que lleva la delantera es el Benfica. Es la opción que más ha convencido de momento al futbolista y a su entorno, pero todavía falta un punto muy importante para que se lleve a cabo la incorporación: cerrar la negociación entre clubes. De hecho, fuentes cercanas a la operación aseguran a Goal que el acuerdo todavía no está cerca. Los lisboetas están dispuestos a hacer un esfuerzo para conseguir su préstamo, pero no a pagar la totalidad de la ficha que son unos tres millones de euros.

Ahí es donde el club blanco tratará de pelear por sus intereses. La prioridad es encontrar un destino en el que Reinier vuelva a sumar minutos con regularidad después de dos años y medio perdidos por la pandemia. Llegó desde el Flamengo en enero de 2020 y meses después comenzó la pandemia. Dejó de jugar hasta la temporada siguiente en la que firmó por el Dortmund una cesión por dos años en los que apenas ha jugado. Por ello, la dirección deportiva no quiere volver a caer en el error de una salida que no sea beneficiosa desde el punto de vista futbolístico.

El reparto de salario es el punto clave

La duda está ahora en el aspecto económico de la operación, ya que el Madrid tiene diferentes ofertas sobre la mesa. Si bien el Benfica es la que más gusta en este momento al jugador, el club blanco no está dispuesto a pagar gran parte de su ficha para que luego no sea importante en Lisboa. Lo que está descartado es que se vaya a introducir en el contrato una opción de compra ya que sigue habiendo ilusión con el brasileño. La próxima cesión, sea cual sea, debe servir para que evolucione recuperando el tiempo perdido en Dortmund.

El futbolista, que se encuentra en Brasil apurando sus vacaciones, está en constante contacto con sus agente que le van narrando paso a paso la operación. Como ya hemos contado, todavía faltan piezas para cerrar la operación, pero la idea es que en los próximo días, incluso esta misma semana, pueda anunciarse su nuevo equipo.