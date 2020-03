Reguilón: "Me encantaría triunfar en el Real Madrid"

El lateral zurdo del Sevilla dice que es feliz en Nervión, pero no oculta su intención de regresar al Bernabéu.

Sergio Reguilón, defensa del cedido por el , aseguró que quiere volver al Santiago Bernabéu y triunfar como jugador merengue.

En una entrevista concedida al Diario de Sevilla, primero fue consultado por el parón que se dio en el fútbol español a raíz del coronavirus. "No me puedo creer que el último partido que jugase con el Sevilla fuera el del Wanda Metropolitano, y encima empatando. No puede ser el último partido un empate, no puede ser, por favor, no quiero jugar mi último partido ahí...".

Sobre acabar la temporada con el Sevilla, pese a que podría terminar después del 30 de junio, cuando vence la cesión del Real Madrid, afirmó: "A mí me encantaría terminar la temporada sea el 30 de julio o el 30 de agosto con el Sevilla. Es mi equipo y ésa es mi idea".

Por último, y aunque dice estar feliz en Sevilla, también se sinceró: "Estoy muy bien aquí, como también estaría en Madrid. Soy de Madrid y tengo mi vida allí. Y me encantaría triunfar allí...".