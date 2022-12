Recibimiento y festejo de los jugadores de la Selección argentina en Buenos Aires: cuándo es, dónde y cómo ir

El plantel campeón del mundo dejó Qatar y llegará a Ezeiza pasada la medianoche del lunes. Tras descansar en el predio de AFA, habrá caravana.

Argentina se coronó campeón del Mundial Qatar 2022 tras derrotar en los penales a Francia, levantó la Copa del Mundo 36 años después y desató una fiesta colosal a lo largo y ancho de todo el país.

Tras una jornada inolvidable, con festejos en cada esquina, ahora llegará el momento de que los hinchas se reencuentren con el plantel que le devolvió la gloria a la Albiceleste.

Este lunes por la tarde, el Gobierno Nacional decretó feriado nacional "con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar y compartir con la SELECCIÓN MASCULINA ARGENTINA DE FÚTBOL el título de Campeones Mundiales de Fútbol obtenido en la “Copa Mundial de la FIFA CATAR 2022″.

En GOAL te contamos cómo será la celebración una vez que la delegación aterrice en el país.

¿CUÁNDO LLEGA LA SELECCIÓN ARGENTINA AL PAÍS?

El plantel argentino abandonó el predio de la Universidad de Qatar con la Copa del Mundo pasadas las 7 de la mañana local para subirse al avión que la trasladaría desde Doha hasta Roma, donde realizará una escala técnica antes de partir hacia Buenos Aires.

El vuelo AR1915 de Aerolíneas Argentinas partió con algo de retraso, a las 10:44 de la mañana locales (4:44 de Argentina), y llegó a Italia a las 14.30 locales (10:30 de Argentina). De esta manera, si bien estaba previsto que la delegación llegara a Ezeiza este lunes 19 de diciembre alrededor de las 21:00, finalmente se espera que el aterrizaje se produzca entre la medianoche y las 2 de la madrugada.

¿DÓNDE IRÁ LA SELECCIÓN ARGENTINA AL LLEGAR?

Apenas pise suelo argentino, el plantel se trasladará apenas 6 kilómetros desde el Aeropuerto hasta el predio de la AFA, donde se quedarán a pasar la noche luego de casi 24 horas de viaje. No habrá ningún evento de recepción en Ezeiza y probablemente la delegación salga directamente por la pista.

¿CÓMO SERÁN LOS FESTEJOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA?

La fiesta del campeón del mundo será el martes 20 de diciembre. Y según confirmaron desde la AFA, el plantel saldrá del predio de Ezeiza en un micro descapotable al mediodía y se trasladará hacia la Ciudad de Buenos Aires, para culminar la celebración en el Obelisco.

El colectivo con los campeones del mundo se trasladará por la autopista Ricchieri y empalmará con la autopista 25 de Mayo, por donde continuará hasta bajar en la avenida 9 de Julio y seguir su camino hasta el Obelisco.

De esta manera, en principio no habrá visita a la Casa Rosada, a pesar de que el gobierno la había puesto a disposición con la promesa de que no habría funcionarios políticos durante la celebración. Así, todo apunta a que la foto de Messi con la Copa del Mundo en el balcón del palacio de gobierno no será posible.