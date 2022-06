Real Madrid y Fiorentina negocian por Jovic

Ambos clubes están cerca de llegar a un acuerdo para la cesión del delantero, aunque faltan por cerrar algunas cifras.

Por Jorge C. Picón - Real Madrid y Fiorentina negocian en ese momento el fichaje de Luka Jovic por el cuadro italiano. Las posturas están cerca de llegar a un acuerdo, pero de momento no hay trato ya que están buscando lo mejor para todas las partes. La opción que se baraja es la de una cesión en la que el club blanco asuma parte de la ficha del futbolista. Esto es precisamente lo que se está tratando en este momento: qué porcentaje del salario asumirá cada club. También si habrá o no una cláusula de compra por parte de los italianos

Jovic era uno de los jugadores que el Madrid tenía en la rampa de salida y el serbio había asumido que este verano debía salir en búsqueda de minutos. Había varios clubes interesados, pero la Fiore parece ser el que está más cerca de llevarse 'el gato al agua'. El club viola ya ha negociado recientemente la cesión de Odriozola y se han interesado por otros futbolistas de la plantilla blanca. Además, cabe recordar que el agente de Jovic, Fali Ramadani, tiene cierta influencia en el cuadro viola, donde ya tiene a otros dos futbolistas.

El delantero quiere volver a sentirse importante en un proyecto y a sumar minutos con regularidad. Con el Mundial en el horizonte, busca llegar a la cita con rodaje y confianza. Volver o acercarse a ser el futbolista que en la 2018-19 maravilló a Europa con sus 27 goles en el Eintracht.

Todavía tiene contrato hasta 2025 y el Madrid, que empieza a asumir que la inversión no ha funcionado, espera poder recuperar la mayor parte de los 60 millones que pagó por él. En tres temporadas apenas ha jugado 51 partidos en los que ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias. Quizás esta cesión sea su última oportunidad de recuperar la confianza del Madrid, aunque el club ahora mismo está más abierto a una venta.