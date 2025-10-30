Real Madrid vs. Valencia, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid recibe a Valencia este sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 11 de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Real Madrid vs. Valencia de LaLiga 2025-26

Los Merengues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Barcelona en la fecha 10, con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, pero también con tarjeta roja para Andriy Lunin. El equipo dirigido por Xabi Alonso es líder en la clasificación con 27 puntos.

Por su parte, los Chés perdieron por 0-2 a manos de Villarreal en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Carlos Corberán es décimo octavo en la tabla con nueve unidades.

Cómo ver Real Madrid vs Valencia, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ LaLiga, LaLiga TV Bar Sudamérica DSports, DGO México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes y ESPN+ Plus.

Hora de inicio de Real Madrid vs Valencia

Primera División - Primera División Estadio Bernabeu

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:16:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Real Madrid

El principal tema de conversación fue sobre Vinícius Júnior, quien ha ofrecido disculpas por su reacción en El Clásico, tras ser sustituido por Xabi Alonso.

"A veces, la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", expresó el brasileño en redes sociales.

Noticias del Valencia

Los Chés lograron superar la primera ronda de la Copa del Rey, un resultado que da alivio al proceso de Coberán, quien necesita de resultados positivos para aligerar la presión que debe sentir en el banquillo. El técnico así lo hizo saber tras el triunfo en copa.

"Lo primero son las sensaciones. Veníamos de una derrota reciente contra el Villarreal CF, era muy importante cambiar las sensaciones. Me ha gustado la seriedad con la que hemos competido desde principio a fin. En la primera parte nos ha costado, hemos de dar la enhorabuena al rival y al entrenador por cómo han competido y cómo nos han exigido. El equipo ha sabido afrontar esa exigencia y ha sabido jugar el partido que tenía que jugar. En la segunda parte he visto más pausa en la acción final y hemos ido creciendo con el paso de los minutos", aseguró el entrenador del Valencia.

