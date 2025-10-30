+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Primera División
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoValencia
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Real Madrid vs. Valencia, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre Real Madrid y Valencia, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Real Madrid recibe a Valencia este sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 11 de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Real Madrid vs. Valencia de LaLiga 2025-26

Los Merengues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Barcelona en la fecha 10, con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, pero también con tarjeta roja para Andriy Lunin. El equipo dirigido por Xabi Alonso es líder en la clasificación con 27 puntos.

Por su parte, los Chés perdieron por 0-2 a manos de Villarreal en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Carlos Corberán es décimo octavo en la tabla con nueve unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Real Madrid vs Valencia, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ LaLiga, LaLiga TV Bar
SudaméricaDSports, DGO
MéxicoSky Sports
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN+ Plus

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes y ESPN+ Plus.

Hora de inicio de Real Madrid vs Valencia

crest
Primera División - Primera División
Estadio Bernabeu

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:16:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid contra Valencia alineaciones

Real MadridHome team crest

4-3-3

Formación

4-4-2

Home team crestVAL
1
T. Courtois
8
C
F. Valverde
24
D. Huijsen
18
A. Carreras
3
Eder Militao
14
A. Tchouameni
5
J. Bellingham
15
A. Guler
30
F. Mastantuono
7
Vinicius Junior
10
K. Mbappe
25
J. Agirrezabala
3
J. Copete
5
C. Tarrega
12
T. Correia
14
C
José Gayà
11
L. Rioja
18
Pepelu
16
D. Lopez
22
B. Santamaria
15
L. Beltran
7
A. Danjuma

4-4-2

VALAway team crest

RMA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • X. Alonso

VAL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • C. Corberan

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Real Madrid

El principal tema de conversación fue sobre Vinícius Júnior, quien ha ofrecido disculpas por su reacción en El Clásico, tras ser sustituido por Xabi Alonso.

"A veces, la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", expresó el brasileño en redes sociales.

Noticias del Valencia

Los Chés lograron superar la primera ronda de la Copa del Rey, un resultado que da alivio al proceso de Coberán, quien necesita de resultados positivos para aligerar la presión que debe sentir en el banquillo. El técnico así lo hizo saber tras el triunfo en copa.

"Lo primero son las sensaciones. Veníamos de una derrota reciente contra el Villarreal CF, era muy importante cambiar las sensaciones. Me ha gustado la seriedad con la que hemos competido desde principio a fin. En la primera parte nos ha costado, hemos de dar la enhorabuena al rival y al entrenador por cómo han competido y cómo nos han exigido. El equipo ha sabido afrontar esa exigencia y ha sabido jugar el partido que tenía que jugar. En la segunda parte he visto más pausa en la acción final y hemos ido creciendo con el paso de los minutos", aseguró el entrenador del Valencia.

Cómo llegan al partido

RMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/2
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

VAL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

RMA

Últimos partidos

VAL

2

Victorias

1

Empate

2

Victorias

10

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

