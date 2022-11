Real Madrid vs. Celtic en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de Champions League 2022-2023

Te contamos todos los detalles del partido que se disputa en el Bernabéu

El Real Madrid quiere sellar este miércoles la primera posición del grupo y pasar a octavos de final como cabeza de serie. El equipo madridista depende de sí mismo e incluso con un empate será primero, pero tras dos encuentros sin ganar, los blancos buscarán con ahínco la victoria e irán con todo desde el principio.

Todos los detalles del Real Madrid vs. Celtic de la Champions League 2022-2023 pulsando aquí

No se esperan muchas rotaciones por no decir ninguna. Tchouaméni y Benzema son duda y apuntan a no jugar, por lo que es probable que Marco Asensio pueda ser titular en la parte de arriba junto a Vinicius y Rodrygo.

Por su parte, el Celtic no se juega nada, pues pase lo que pase será último de grupo, pero tendrá el aliciente de jugar en el Santiago Bernabéu por primera vez desde 1980. 42 años después el equipo escocés volverá a pisar el césped del Bernabéu.

17:30 | Once confirmado del Celtic de Glasgow

16:50 | Once confirmado del Real Madrid. Marco Asensio, titular.

La gran previa estadística de Goal del Real Madrid vs. Celtic de la Champions League

Real Madrid y Celtic se han enfrentado tres veces en la Copa de Europa/UEFA Champions League. El conjunto blanco perdió el primero el 5 de marzo de 1980 (0-2), pero ganaron 14 días después (3-0) para pasar a la semifinal de la competición en 1979-80. El partido más reciente fue el 3-0 a favor del Real Madrid en Celtic Park en septiembre.

Será la cuarta vez que un equipo escocés se enfrente al Real Madrid fuera de casa en la Copa de Europa/UEFA Champions League, con las tres previas terminando con derrotas: 0-6 para el Rangers en 1963, 1-5 para el Kilmarnock en 1965 y 0-3 para el Celtic en 1980.

Los últimos cinco partidos del Celtic contra equipos españoles en la UEFA Champions League han terminado en derrota, con el equipo escocés recibiendo 19 goles y marcando uno. De hecho, nunca han ganado fuera de casa a un rival español en la Copa de Europa/UEFA Champions League (1E 8D en nueve partidos).

La derrota del Real Madrid contra el RB Leipzig fue la primera de la temporada 2022-23 en todas las competiciones, después de haber estado invicto en sus primeros 16 partidos de la temporada (14V 2E). La derrota por 3-2 fue la primera vez en la que el equipo de Carlo Ancelotti recibió más de un gol en un solo partido esta temporada.

El Celtic no ha ganado esta temporada en la UEFA Champions League, con dos empates y tres derrotas en cinco partidos. Solo en una ocasión previa no ha logrado ganar durante la temporada de la UEFA Champions League (3E 3D), haciéndolo en 2016-17 con Brendan Rodgers.

El Real Madrid no ha sido capaz de ganar uno de sus 11 partidos en casa en la fase de grupos de la UEFA Champions League con Carlo Ancelotti (1-2 contra el Sheriff Tiraspol en septiembre de 2021), con los otros 10 terminando con victoria. El conjunto blancos ha marcado 29 goles en estos 11 partidos, con una media de 2,6 por partido.

El Celtic ha marcado tres goles en 69 disparos en la UEFA Champions League esta temporada, con un porcentaje de conversión del 4,4%. En base a la calidad de sus ocasiones, se habría esperado que el equipo de Ange Postecoglou hubiera marcado siete goles esta temporada (7,2 xG, 3 goles).

Desde el inicio de la temporada pasada, ningún jugador ha participado en más secuencias de juego que hayan terminado en disparo (121) o gol (20) en la UEFA Champions League que Vinícius Júnior, del Real Madrid.

Ningún jugador ha realizado más disparos sin marcar en la UEFA Champions League esta temporada que el centrocampista del Celtic Matt O'Riley (14). De hecho, el danés ha realizado más intentos que cualquier otro jugador del equipo escocés esta temporada.

Vinícius Júnior ha marcado tres goles en cinco partidos con el Real Madrid en la UEFA Champions League esta temporada, solo uno menos de los que consiguió en 13 partidos de la competición la temporada pasada (4). Incluyendo la final de la temporada pasada, en la que marcó el gol de la victoria, el brasileño ha marcado en cuatro de sus últimos cinco partidos en la competición.

PARTIDO Real Madrid vs. Celtic FECHA Martes, 01 de noviembre ESTADIO Santiago Bernabéu, Madrid HORARIO 18:45

¿Dónde ver en directo el Real Madrid vs. Celtic?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones BAR Movistar Liga de Campeones 3 Movistar Liga de Campeones BAR 3 18:45 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 14:45;



CHI: 14:45;



COL: 12:45 México SKY Sports 11:45

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Celtic

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Modric, Valverde, Asensio, Vinicius y Rodrygo

Celtic (1-4-2-3-1): Hart; Juranović, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; O'Riley, Hatate; Abada, Hakšabanović, Maeda; Furuhashi