Real Madrid: Kroos aplaza la decisión sobre su futuro

Según la "SER", el alemán, que acaba contrato en 2023, le ha dicho al Madrid que prefiere esperar antes de firmar una renovación.

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid se ha encontrado con un imprevisto en la renovación de Toni Kroos. El alemán acaba contrato en 2023 y el club le ha ofrecido alargarlo una temporada más, hasta 2024. Sin embargo, según la "Cadena SER", se ha puesto en contacto con el club para explicarles que no tomará firmará este verano y que prefiere aplazar su decisión hasta la temporada que viene.

Cabe destacar que no hay ningún problema entre jugador y club, y esta idea de Kroos se debe a una cuestión personal. Siempre según la "SER", no quiere ser una carga para el equipo y prefiere medir sus sensaciones físicas y mentales una vez comience el curso 2022-23. Es feliz en Madrid, pero no quiere firmar un año más sin saber si estará al 100% ya que en los últimos años ha tenido diferentes problemas físicos, empezando por una pubalgia que lleva arrastrando desde hace mucho tiempo. El Madrid le ha hecho saber que cuenta con él, por lo que todo apunta a que mantendrán su oferta por lo menos unos meses más esperando que Kroos decida firmarla.

¿Retirada en 2023?

El mediocampista de 32 años ha declarado en varias ocasiones que julio de 2023, cuando teóricamente finaliza su contrato con el Madrid, podría ser un buen momento para retirarse. "¿Retirarme? Creo que en 2023 es muy adecuado, tendré 33 años", declaró en Bild en julio de 2021. El centrocampista, en la misma entrevista, no descartó una renovación, siempre dependiendo de su condición física. "Tengo que decidir si renovar o no por una temporada o dos. Eso todavía está en el aire. Lo que si dejó claro es que su intención era retirarse en el Real Madrid por lo que, si no renueva, todo apunta a que colgará las botas.

Esta situación es similar a la que vivió el Madrid con Ramos, aunque en el caso del 'camero' no renovó por las condiciones que le ofrecía el club. Entonces, el central decidió esperar para firmar y Florentino Pérez acabó retirándole la oferta, lo que acabó con el jugador fuera del Madrid. Kroos tiene ese ejemplo para saber que puede esperar, pero que deberá decidir en los próximos meses si continúa o no.