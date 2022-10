Rafa Mir, en GOAL: "Sampaoli trae una ilusión renovada, ese es el mayor cambio"

El delantero sevillista analiza en GOAL la llegada de Sampaoli y cómo afrontan la visita del sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Rafa Mir (Cartagena, 1997) está madurando en el Sevilla. En la temporada de su debut fue el máximo goleador de su equipo y afronta su segundo curso con ilusión a pesar de que no ha terminado de asentarse en el once inicial. Ahora, el ariete fue titular ante el Valencia y se ha ganado la confianza del nuevo entrenador, Jorge Sampaoli, que ha cambiado las malas sensaciones del equipo y se prepara este sábado para uno de los partidos más complicadas del curso como es la visita al Real Madrid en el Santigo Bernabéu.

¿Cómo está afrontando Rafa Mir su segunda temporada en el Sevilla?

“Con mucha ilusión, con muchas ganas. El año pasado tuve la suerte de ser el máximo goleador del equipo. Empezaba con toda la ilusión y estoy trabajando al máximo para tener oportunidades y hacerlo lo mejor posible para ayudar a los compañeros”.

¿Se nota más maduro tras un primer año en Sevilla?

“Creo que he crecido mucho como persona y como jugador en este tiempo en Sevilla. Un club de la exigencia del Sevilla te hace madurar y creo que me está viniendo bien para crecer como jugador”.

Empezó como titular pero después acumuló varios partidos sin jugar hasta el martes, ¿cómo ha llevado esta situación?

“La verdad que no ha sido fácil pero la verdad que gracias a mi familia y a la gente que trabaja conmigo he aguantado ese momento y he trabajado mucho para darle la vuelta. El otro día el mister consideró ponerme en el once, creo que fue un gran partido y hay que seguir en esta línea: trabajando al máximo, dando todo por el equipo y estar preparado para cuando el mister considere oportuno”.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Han firmado un inicio de temporada difícil, ¿cuál cree que ha sido el problema?

“Al final creo que el problema han sido los resultados. Cuando los resultados no salen, lo primero que pasa es que cae el entrenador, es así y es la ley del fútbol. Los jugadores estamos trabajando al máximo, tenemos calidad y hay que ponerla al servicio del equipo para darle la vuelta a la situación. No es lo que todos queríamos porque tenemos otras aspiraciones pero la realidad nos ha situado aquí y tenemos que encontrar la línea de trabajo que tenemos ahora con el mister y seguir creciendo”.

Después de tres años exitosos se produjo la salida de Lopetegui, ¿cómo vivieron ese momento?

“Los resultados mandan, Julen es un grandísimo entrenador pero no estaban saliendo las cosas y desde el club decidieron cambiar. Los jugadores poco podíamos hacer más allá de trabajar con sus ideas. No salían los resultados y en ese punto el que decide es el club”.

¿Qué falló para que se viera un Sevilla tan diferente del curso pasado a este? ¿Está echando el equipo mucho de menos a Koundé y Diego Carlos?

“El equipo ha cambiado mucho, se ha notado. Han venido compañeros nuevos que se están adaptando y creo que con el paso de las jornadas veremos el Sevilla que todos queremos. Me quedo con el Sevilla de la segunda parte del Valencia y el del Borussia. Tenemos todo para conseguir los objetivos que estaban planeados. Queda mucha Liga, queda mucho bonito por delante y trabajamos para ello”.

¿Cómo ve a los nuevos fichajes? ¿Una de las claves es tener paciencia con ellos?

“Cuando llegas nuevo a un sitio tienes ese periodo de adaptación, todos los tenemos porque no todos hemos salido de aquí. Hay que tener paciencia, todos los fichajes tienen unas cualidades importantes. Tenemos que confiar en ellos, seguir trabajando y entre todos le daremos la vuelta a la situación”.

¿Para un delantero qué supone jugar con gente por detrás como Isco?

“Tenemos unos jugadores de grandísima calidad por detrás como Isco, Papu u Óliver. Son jugadores que siempre están nutriendo a los delanteros. Es verdad que últimamente no ha sido así por las circunstancias que estamos pasando pero tienen una calidad enorme y seguro que lo harán”.

También tiene muy buen feeling con el Papu, de hecho le dio la asistencia del que ha sido su único gol hasta el momento.

“La verdad que desde que llegué nos cogimos un gran cariño, es un compañero excelente. Estoy aprendiendo, él me ha ayudado un montón y estoy súper agradecido”.

¿Qué tal estas primeras semanas con Sampaoli?

“Estamos conociendo las nuevas ideas del mister, todo lo que propone. Creo que es un entrenador con mucho carácter, con una idea muy fija en el juego. Estamos conociendo sus ideas y creo que para mi fútbol es muy bueno e iremos viendo cómo se desarrolla esta relación”.

Casi no tienen tiempo para entrenarse entre partidos, ¿cómo llevan esa situación?

“Al final estamos acostumbrados a jugar dos partidos por semana. Este año es verdad que con el Mundial todo se ha comprimido demasiado. Trabajamos al máximo e intentamos recuperar lo antes posible para el próximo partido. Los compañeros están haciendo un gran trabajo, toda la gente que trabaja en el club, fisios, preparadores físicos porque es un punto de la temporada muy importante y se juntan muchos partidos”.

Con Sampaoli aún no han perdido aunque las victorias se resisten, ¿qué ha cambiado en tan poco tiempo?

“Cuando viene una persona nueva trae una ilusión renovada y un ambiente renovado. Ese es el mayor cambio que hemos tenido para mejorar todo un poco. A partir de ahí tenemos que crecer, no queda otra que seguir trabajando y luchando para darle la vuelta a la situación. Creo que ya lo estamos haciendo para que lleguen esas victorias que todos queremos”.

Se dice mucho que al Sevilla le falta gol, ¿cómo se cambia esa dinámica?

“Para hacer goles hay que generar ocasiones. Creo que en esta temporada no hemos generado muchas ocasiones. El otro día contra el Valencia sí pudimos generar y cuando las generas tienes más opciones de hacer gol, esa es la clave”.

¿Qué le pide Sampaoli a los delanteros y a usted en concreto?

“El mister ha traído su idea nueva y todos la estamos cogiendo. Para el delantero quiere que estemos arriba, demos salida al juego y hay que coger esas ideas lo antes posible para poder transmitirlas”.

Ante el Valencia estuvo a centímetros de marcar varias veces, ¿también está faltando suerte?

“Lo decía el otro día. Creo que nos está faltando ese punto de suerte por la dinámica en la que estamos. Eso de las dinámicas es una realidad. Cuando estás en la buena todas esas ocasiones habrían entrado. Es la realidad que tenemos y hay que seguir trabajando para que ese centímetro en la próxima vez sea gol”.

En lo personal fue el máximo goleador la temporada pasada, ¿espera poder mejorar esos números?

“Yo estoy trabajando. No estaba teniendo los minutos que me habría gustado. Para hacer números necesitas tener minutos y continuidad. Lo que hago es trabajar para poder tenerla. Ha habido muchos movimientos, los resultados no llegaban y los entrenadores iban probando cosas: alineaciones y futbolistas para tocar esa tecla. Cuando te toca la oportunidad tienes que hacerlo lo mejor posible para volver a tenerlas”.

Ahora les toca visitar a un Madrid intratable, ¿es mejor ir al Bernabéu de tapado?

“Trabajamos para sacar el mejor resultado posible. Da igual el rival que sea y la situación, somos el Sevilla y trabajaremos al máximo para conseguir el mejor resultado”.

La temporada pasada marcó en el Bernabéu, ¿qué supuso ese gol en su carrera?

“Me gusta meter en todos los partidos. Es verdad que el Bernabéu es una plaza especial pero todos los goles son importantes, da igual dónde sean y trabajo para ello”.

La temporada pasada le tocó "pelearse" con Alaba y Militao. ¿Cuál de ellos se lo puso más difícil?

“En la élite todos los defensas son complicados. Es verdad que esta pareja es muy complicada pero trabajaremos al máximo para que los podamos poner en una situación difícil a ellos también”.

Todo el mundo habla del debate entre Benzema y Lewandowski. ¿Rafa Mir con quién se queda de los dos?

“La verdad que siempre me fijo en todos los delanteros, no sólo en Lewandowski o Benzema. Viendo a los demás también aprendes, me gustan los delanteros rematadores y que llegan al área. Siempre sigo LaLiga y por supuesto sigo los partidos de los dos”.

Volviendo al Sevilla, han salido de los puestos de descenso pero no terminan de acercarse a Europa, ¿cuál debería ser el objetivo de la temporada?

“Quedan 29 jornadas. Seguiremos trabajando al máximo para ver hasta dónde podemos llegar. Es verdad que no hemos empezado de la mejor manera y seguramente se note al final pero trabajamos al máximo y daremos todo para llegar a los puestos que queremos”.

¿Creen aún en el milagro en el grupo de la Champions o piensan en la tercera plaza?

“Vamos día a día. Ahora tenemos al Madrid y después ya pensaremos en la Champions”.

¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Sevilla para que recupere un poco la ilusión?

“La afición para nosotros es el jugador número 12. Siempre están con nosotros y apoyan al máximo. En los momentos buenos y en los momento malos y eso es los que define a nuestra afición. En este momento que no es tan bueno, se nota el ánimo. Les diría que nos animen, que animen a su club y que nosotros daremos el máximo por el club, el escudo y todo lo que representan ellos”.