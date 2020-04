Secretario: “Quizá debí fichar por el Barça y no por el Real Madrid"

Así lo cree Carlos Secretario, aquel lateral derecho que llegó al club blanco por petición de Capello descartando la opción de vestir la azulgrana.

Carlos Secretario pasó por el programa FC Porto em casa y explicó cómo se fraguó su fichaje por el dónde apenas duró una temporada y media antes de volver rumbo a .

El luso explicó que “todo pasó tras la de 1996. Mi representante me llamó para ir a Lisboa porque teníamos un contrato de un club y cuando llegué vi que era el Real Madrid”.

Continúa explicando que “cuando iba a firmar me llamó Vitor Baía para hablarme del donde estaba Robson quien también me quería, pero yo ya me había comprometido con el Madrid”.

Secretario admite que “quizá hubiera sido mejor para mi carrera haber ido al Barcelona porque tenía allí el apoyo de mis compañeros, pero ya estaba firmando por el Madrid y no podía rechazarlo”.

Recuerda que “las cosas no salieron bien, pero acabamos ganando la Liga".

En el mercado de invierno de la temporada siguiente hizo las maletas para volver a Portugal y ganar seis ligas de Portugal, cinco Copas de Portugal y una UEFA entre otras, pero se quedó sin conquistar la Séptima que llegaría meses después de su adiós: “Había gente en el Real Madrid que me dijo que no saliera, que íbamos a ser campeones de Europa, como luego sucedió, pero salí porque no podía rechazar la oferta del ”.